Дали команду. Сотрудник Олимпика пояснил, почему клуб продает свой автобус

Владимир Горожанкин пояснил детали по поводу ситуации в донецком клубе

  • 28.11.2021 22:37
  • 1786 просмотров
  • 1 комментарий
Дали команду. Сотрудник Олимпика пояснил, почему клуб продает свой автобус
© Auto.RIA

Сотрудник донецкого «Олимпика» Владимир Горожанкин, ассистент главного тренера Сергея Литовченко по аналитике, прокомментировал продажу клубного автобуса:

«Когда президентом «Олимпика» летом было принято решение сниматься с УПЛ, я выставил автобус на продажу на Auto.RIA. На тот момент еще не было понятно, будет играть команда в Первой лиге или нет. Поэтому в объявлении и были слова «автобус продается в связи с закрытием команды». И была выставлена высокая цена на тот момент. Мы забыли об этом объявлении, оно там висело себе и висело.

Новый «Олимпик» в Первой лиге первое время арендовал автобусы у федерации футбола, ездил ими на выездные матчи. После этого они стали брать автобус у старого руководства. Так сложилось, что я и в том «Олимпике» работал, и в этом работаю. Поэтому я помогал контактировать, и у меня была возможность брать в аренду этот автобус. Оно и лучше смотрится, когда команда ездит на брендированном автобусе.

На прошлой неделе мне дали команду снизить цену, поэтому я выставил объявление в фейсбуке и уменьшил цену на Auto.RIA. И пошел такой ажиотаж с продажей этого автобуса.

На сегодняшний день автобусом интересуются несколько клубов, но он также может и перейти новому руководству «Олимпика». Они тоже думают о покупке. Это не связано ни с закрытием клуба, ни с успехами или неуспехами команды. Это связано с продажей автобуса предыдущим руководством. Захочет новое руководство «Олимпика» купить этот автобус – они его купят и «Олимпик» будет дальше ездить на своем фирменном автобусе. Не захочет – он перейдет другому клубу, снимут пленку, наклеят другую и все.

У «Олимпика» все хорошо, «Олимпик» продолжает играть, это никак не связано с командой вообще. «Олимпик» доиграл все матчи в 2021 году, следующий будет в марте 2022-го. На следующей неделе у нас будет встреча с потенциальными покупателями. Также на следующей неделе мы встретимся с новым руководством «Олимпика», они тоже будут принимать решение – купить автобус или нет. Решат купить – останется автобус у «Олимпика», не решат купить – будут арендовать автобусы у федерации футбола Украины».

ФОТО. Что случилось? Донецкий Олимпик продает свой клубный автобус

Источник — Трибуна

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    romanchik.8409, 28.11.2021 23:21
    0
    Новый Олимпик Икарус 1985 года купил
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