Колос – Верес. Стартовые составы команд

28 ноября в 19:30 пройдет матч 16-го тура УПЛ

  • 28.11.2021 19:15
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Колос – Верес. Стартовые составы команд
© ФК Колос Ковалевка

28 ноября в 19:30 состоится матч 16-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Верес».

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Колос – Верес. Стартовые составы команд

Колос: Волынец, Золотов, Павловец, Ром, Черноморец, Милько (кап.), Богданов, Нуриев, Чурко, Сичинава, Ильин.

Запас: Диего Сантос, Нгамба, Костышин, Лысенко, Фесюн, Ренан, Задоя.

И. о. главного тренера: Ярослав Вишняк.

Верес: Когут (кап.), Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Г.Пасич, Шестаков.

Запас: Кичак, Махнев, Гук, Шестаков, Полюлях, Тимофиенко, Гечев, Гегедош, Сергийчук.

Главный тренер: Юрий Вирт.

Источник — Sport.ua

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