28 ноября в 19:30 состоится матч 16-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Верес».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Верес. Стартовые составы команд
Колос: Волынец, Золотов, Павловец, Ром, Черноморец, Милько (кап.), Богданов, Нуриев, Чурко, Сичинава, Ильин.
Запас: Диего Сантос, Нгамба, Костышин, Лысенко, Фесюн, Ренан, Задоя.
И. о. главного тренера: Ярослав Вишняк.
Верес: Когут (кап.), Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Г.Пасич, Шестаков.
Запас: Кичак, Махнев, Гук, Шестаков, Полюлях, Тимофиенко, Гечев, Гегедош, Сергийчук.
Главный тренер: Юрий Вирт.
Источник — Sport.ua
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