Коваленко не помог Специи, Милан проиграл перед матчем с Дженоа

«Специя» в матче чемпионата Италии уступила «Болонье», что позитивно для «Дженоа» Андрея Шевченко. «Специя» с 11 очками остается над зоной вылета. У Грифонов 10 пунктов.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в старте и провел на поле 75 минут.

В другом матче «Милан» проиграл «Сассуоло». В следующем туре миланцы сыграют против «Дженоа».

Чемпионат Италии. 14-й тур

Милан - Сассуоло 1:3

Голы: Романьоли, 21 - Скамакка, 24, Кьяер, 33 (в свои ворота), Берарди, 66

Специя - Болонья 0:1

Гол: Арнаутович, 83