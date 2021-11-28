Коваленко не помог Специи, Милан проиграл перед матчем с Дженоа

«Специя» в матче чемпионата Италии уступила «Болонье», что позитивно для «Дженоа» Андрея Шевченко. «Специя» с 11 очками остается над зоной вылета. У Грифонов 10 пунктов.
Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в старте и провел на поле 75 минут.
В другом матче «Милан» проиграл «Сассуоло». В следующем туре миланцы сыграют против «Дженоа».
Чемпионат Италии. 14-й тур
Милан - Сассуоло 1:3
Голы: Романьоли, 21 - Скамакка, 24, Кьяер, 33 (в свои ворота), Берарди, 66
Специя - Болонья 0:1
Гол: Арнаутович, 83
Источник — Sport.ua
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