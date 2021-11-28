14-й тур
Специя
0 : 1
Болонья
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Коваленко не помог Специи, Милан проиграл перед матчем с Дженоа

Виктор Коваленко вышел в основном составе

  • 28.11.2021 18:54
  • 421 просмотр
  • 2 комментария
Коваленко не помог Специи, Милан проиграл перед матчем с Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче чемпионата Италии уступила «Болонье», что позитивно для «Дженоа» Андрея Шевченко. «Специя» с 11 очками остается над зоной вылета. У Грифонов 10 пунктов.

Украинский хавбек Виктор Коваленко вышел в старте и провел на поле 75 минут.

В другом матче «Милан» проиграл «Сассуоло». В следующем туре миланцы сыграют против «Дженоа».

Чемпионат Италии. 14-й тур

Милан - Сассуоло 1:3
Голы: Романьоли, 21 - Скамакка, 24, Кьяер, 33 (в свои ворота), Берарди, 66

Специя - Болонья 0:1
Гол: Арнаутович, 83

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    axylinam
    axylinam, 28.11.2021 19:00
    +1
    Интересное противостояние, Шевченко против Коваленко, в борьбе за право остаться в высшем дивизионе
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 28.11.2021 18:59
    0
    чем может помочь полено?
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