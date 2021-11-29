В матче 14-го тура Серии А «Милан» на своем поле уступил «Сассуоло» со счетом 1:3.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|77'
|Алессио Романьоли (Милан) получает красную карточку.
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Алессио Романьоли (Милан).
Источник — Sport.ua
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