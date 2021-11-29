14-й тур
Милан
1 : 3
Сассуоло
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Милан – Сассуоло – 1:3. Видео голов и обзор матча

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  • 29.11.2021 07:18
  • 774 просмотра
  • 1 комментарий
Милан – Сассуоло – 1:3. Видео голов и обзор матча

В матче 14-го тура Серии А «Милан» на своем поле уступил «Сассуоло» со счетом 1:3. 

Смотрите видео голов и обзор матча:

События матча
77' Алессио Романьоли (Милан) получает красную карточку.
66' ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
33' ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
24' ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Сассуоло).
21' ГОЛ ! Мяч забил Алессио Романьоли (Милан).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    DaddyBOSS
    DaddyBOSS, 29.11.2021 07:23
    0
    В шапке статьи на главной странице ошибка. Там написано "Милан - Специя"
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