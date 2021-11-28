Андрей ПЯТОВ: «Шотландия? Нужно настраиваться, как на финал»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:

— Андрей, каковы ваши впечатления от жеребьевки?

— Мы попали в плей-офф раунд, я считаю жребий удачный для нашей сборной.

— Много игроков сборной Шотландии знаете?

— Особо не следил за ними. Теперь буду следить. Робертсон? Я знаю. Будет время, мы подготовимся.

— С чем у вас ассоциируется шотландский футбол?

— Я играл раньше на этом стадионе. Наша сборная проиграла шотландцам. Не могу сказать, что это фартовый стадион. Хотя летом, на Евро мы обыграли там шведскую сборную.

— Шотландия слабее чем Англия?

— У них поменялось поколение. Шотландцы также окрепли, как и сборная Украины.

— Впереди плей-офф, уже седьмой для нас…

— Что-то поменялось. Все решается в одной игре, а не в двух матчах. Нужно настраиваться, как на финал. Все силы нужно отдавать.

— На вашем опыте, что будет самым главным?

— Помню, мы играли стыки со Словенией. Во Львове выиграли 2:0, а потом могли минимально уступить в гостях. Есть 90 минут, может 120 минут и серия пенальти. Очень много деталей, кто как играет на стандартах и прочее. Мы это все изучим. Будет интересно.