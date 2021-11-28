Андрей ПЯТОВ: «Шотландия? Нужно настраиваться, как на финал»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:
— Андрей, каковы ваши впечатления от жеребьевки?
— Мы попали в плей-офф раунд, я считаю жребий удачный для нашей сборной.
— Много игроков сборной Шотландии знаете?
— Особо не следил за ними. Теперь буду следить. Робертсон? Я знаю. Будет время, мы подготовимся.
— С чем у вас ассоциируется шотландский футбол?
— Я играл раньше на этом стадионе. Наша сборная проиграла шотландцам. Не могу сказать, что это фартовый стадион. Хотя летом, на Евро мы обыграли там шведскую сборную.
— Шотландия слабее чем Англия?
— У них поменялось поколение. Шотландцы также окрепли, как и сборная Украины.
— Впереди плей-офф, уже седьмой для нас…
— Что-то поменялось. Все решается в одной игре, а не в двух матчах. Нужно настраиваться, как на финал. Все силы нужно отдавать.
— На вашем опыте, что будет самым главным?
— Помню, мы играли стыки со Словенией. Во Львове выиграли 2:0, а потом могли минимально уступить в гостях. Есть 90 минут, может 120 минут и серия пенальти. Очень много деталей, кто как играет на стандартах и прочее. Мы это все изучим. Будет интересно.
Источник — Sportarena
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