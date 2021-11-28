Президент Миная: «По игре мы переигрывали Динамо»

Президент «Миная» Валерий Пересоляк поделился впечатлениями от матча 16-го тура УПЛ против «Динамо» (поражение 0:2):

«В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что пришли и поддержали команду в этом поединке, несмотря на не очень радушную погоду. Вы самые лучшие. И, в том числе, благодаря вам мы сегодня выдали очень приличную игру.

Наши ребята очень хотели порадовать вас. И счет игры не соответствует событиям на поле – и вы убедились в этом. Потому что по игре мы переигрывали участника Лиги чемпионов, однако субъективные факторы, вы понимаете о чем я, помешали получить положительный результат.

Во-вторых, хочу поблагодарить наших футболистов. Не каждая команда в УПЛ способна заставить действующих чемпионов Украины защищаться и выбивать мяч подальше от своих ворот. Мы не сдались при счете 0:1 и давили на их ворота, создавали моменты.

К сожалению, не забили. Но главное, что мы сражались и пришедшие на трибуны люди это увидели. Да, мы проиграли, но показали всей футбольной Украине, что умеем играть. Это важно.

Я благодарен футболистам и, несмотря на то, что очки не получили, мы обязательно премируем их за такое отношение к делу. Они это заслужили. А наши победы еще придут, я в этом уверен».