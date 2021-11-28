Президент Миная: «По игре мы переигрывали Динамо»

Валерий Пересоляк доволен игрой своей команды

  • 28.11.2021 10:50
  • 394 просмотра
  • 3 комментария
Президент Миная: «По игре мы переигрывали Динамо»
© ФК Минай. Валерий Пересоляк

Президент «Миная» Валерий Пересоляк поделился впечатлениями от матча 16-го тура УПЛ против «Динамо» (поражение 0:2):

«В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что пришли и поддержали команду в этом поединке, несмотря на не очень радушную погоду. Вы самые лучшие. И, в том числе, благодаря вам мы сегодня выдали очень приличную игру.

Наши ребята очень хотели порадовать вас. И счет игры не соответствует событиям на поле – и вы убедились в этом. Потому что по игре мы переигрывали участника Лиги чемпионов, однако субъективные факторы, вы понимаете о чем я, помешали получить положительный результат.

Во-вторых, хочу поблагодарить наших футболистов. Не каждая команда в УПЛ способна заставить действующих чемпионов Украины защищаться и выбивать мяч подальше от своих ворот. Мы не сдались при счете 0:1 и давили на их ворота, создавали моменты.

К сожалению, не забили. Но главное, что мы сражались и пришедшие на трибуны люди это увидели. Да, мы проиграли, но показали всей футбольной Украине, что умеем играть. Это важно.

Я благодарен футболистам и, несмотря на то, что очки не получили, мы обязательно премируем их за такое отношение к делу. Они это заслужили. А наши победы еще придут, я в этом уверен».

Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    online
    Bibenco, 28.11.2021 11:11
    +1
    Переигрывали, но проиграли, это как? Смысл игры футбол в том, чтобы забить мяч в ворота соперника. Или Ингулец играл во что-то другое?
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    Dominik
    Dominik, 28.11.2021 10:52
    -1
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    New Zealander
    New Zealander, 28.11.2021 10:55
    -3
    И не поспоришь...
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