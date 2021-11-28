В поединке 15-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Филиппе Коутиньо (Барселона).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквезе (Вильярреал).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Френки де Йонг (Барселона).
Источник — Sport.ua
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