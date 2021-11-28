15-й тур
Вильярреал
1 : 3
Барселона
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Хави на высоте. Барселона обыграла Вильярреал, победный гол забил Депай

Каталонская команда набрала 23 очка и занимает 7-е место

  • 28.11.2021 00:23
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Хави на высоте. Барселона обыграла Вильярреал, победный гол забил Депай
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.

У каталонцев голы забили Френки де Йонг, Мемфис Депай и Фелипе Коутинью.

У нового коуча сине-гранатовых Хави теперь 2 победы в Ла Лиге и одна ничья в Лиге чемпионов.

«Барселона» набрала 23 очка и занимает 7-е место.

Лига 1. 15-й тур

Вильярреал – Барселона – 1:3

Голы: де Йонг, 48 (0:1). Чиквуэзе, 76 (1:1). Депай, 88 (1:2). Коутинью, 90+4, пенальти (1:3)

Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Педраса (Эступиньян, 65), Парехо, Капуэ, Тригерос (Раба, 84), Груневелд, Пино (Чиквуэзе, 65), Мойсес Гомес

Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо, Жорди Альба (Мингеса, 71), Гарсия, Бускетс, де Йонг, Гонсалес (Коутинью, 81), Гави, Депай, Эззалзули (Дембеле, 66)

Предупреждения: Пино 26, Раба 90 –- Жорди Альба 26, Пике 44

Судья: Градо

Валенсия – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Солер, 19 (пен) – Палазон, 64.

Алавес – Сельта – 1:2

Голы: Хоселу, 21 – Мина, 11, Аспас, 70.

Нереализованный пенальти: Аспас, 70.

Мальорка – Хетафе – 0:0

Источник — Sport.ua

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