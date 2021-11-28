Хави на высоте. Барселона обыграла Вильярреал, победный гол забил Депай

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.
У каталонцев голы забили Френки де Йонг, Мемфис Депай и Фелипе Коутинью.
У нового коуча сине-гранатовых Хави теперь 2 победы в Ла Лиге и одна ничья в Лиге чемпионов.
«Барселона» набрала 23 очка и занимает 7-е место.
Лига 1. 15-й тур
Вильярреал – Барселона – 1:3
Голы: де Йонг, 48 (0:1). Чиквуэзе, 76 (1:1). Депай, 88 (1:2). Коутинью, 90+4, пенальти (1:3)
Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Фойт, Педраса (Эступиньян, 65), Парехо, Капуэ, Тригерос (Раба, 84), Груневелд, Пино (Чиквуэзе, 65), Мойсес Гомес
Барселона: тер Штеген, Пике, Араухо, Жорди Альба (Мингеса, 71), Гарсия, Бускетс, де Йонг, Гонсалес (Коутинью, 81), Гави, Депай, Эззалзули (Дембеле, 66)
Предупреждения: Пино 26, Раба 90 –- Жорди Альба 26, Пике 44
Судья: Градо
Валенсия – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Солер, 19 (пен) – Палазон, 64.
Алавес – Сельта – 1:2
Голы: Хоселу, 21 – Мина, 11, Аспас, 70.
Нереализованный пенальти: Аспас, 70.
Мальорка – Хетафе – 0:0
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.