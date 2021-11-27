В субботу, 27 ноября, в Вильярреале на арене «Эстадио де ла Серамика» состоится матч 15-го тура чемпионата Испании, в котором «Вильярреал» примет «Барселону». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Вильярреал»

Команда Униа Эмери в пелотоне испанского чемпионата располагается на 12 месте. Проведя 13 встреч, она добилась трех побед при трех поражениях и семь раз сыграла вничью, что является наибольшим показателем в текущей Примере (вместе с «Леванте»).

В предыдущем туре «желтая субмарина» на выезде поделила очки с «Сельтой» (1:1). До этого парни Эмери дома скромно переиграли «Хетафе» (1:0). Эта победа позволила им прервать серию из четырех поединков без выигрышей – 1 ничья («Кадис» - 3:3 дома), 3 поражения («Осасуна» - 1:2 дома, «Атлетик» - 1:2 на выезде, «Валенсия» - 0:2 в гостях).

По достижениям на своем поле у «Вильярреала» в текущем чемпионате Испании 9-й показатель – 11 очков в 9-ти матчах (3 победы, 2 ничьи, 1 поражение).

«Барселона»

Подопечные Хави в турнирной таблице занимают седьмое место. В 13-ти проведенных матча они одержали 5 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели три поражения. От единолично лидирующего мадридского «Реала» каталонцы отстают на 10 пунктов.

В крайнем поединке «блауграна» обыграла дома «Эспаньол» (1:0), а до этого у нее было две ничьи кряду – с «Алавесом» (1:1 дома) и с «Сельтой» (3:3 на выезде). Миролюбивая серия позволила каталонцам закрыть серию из двух поражений, когда они по очереди проиграли дома «Реалу» (1:2) и в гостях «Райо Вальекано» (0:1).

В текущем сезоне Примеры «Барселона» провела на выезде пять матчей, и ни разу в них не отпраздновала победу – 3 ничьи, 2 поражения. По лиге у каталонцев это только 17-й результат. Хуже дела в гостях обстоят лишь у «Эспаньола» (также 3 очка) и «Леванте» с «Хетафе» (по два выездных балла).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.70 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Вильярреал»: Рулли – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Коклен, Капу, Пино, Груневельд, Алькасер.

«Барселона»: тер Штеген – Роберто, Гарсия, Пике, Альба, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Дембеле, Демир, Депай.

27 ноября, суббота