Отдувался его помощник. Максимов проигнорировал пресс-конференцию

Александр Омельчук сообщил, что Максимов просит игроков не делать трагедии

  • 28.11.2021 00:39
  • 380 просмотров
  • 2 комментария
Отдувался его помощник. Максимов проигнорировал пресс-конференцию
© YouTube. Александр Омельчук

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов после фиаско в матче 16-го тура УПЛ против «Днепра-1» (1:5) проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.

Полтавскую команду представлял ассистент главного тренера Александр Омельчук.

 Был матч за третье место, и нельзя говорить, что команда вышла немотивированной. Что произошло?

– За три дня до матча у нас заболели трое игроков: была температура у Степанюка, Тилля, Кушниренко. У нас обойма 12-13 человек. Играют одни и те же, скапливается усталость, и сегодня это чувствовалось. «Днепр-1» был гораздо свежее, а нам было очень тяжело. Пропустили еще быстрый гол. Во втором тайме, по-видимому, сказался класс соперника. Он заслужил победу. А нам нужно из этой ситуации выходить. Юрий Вильевич сказал ребятам, что трагедии мы не совершаем. Да, счет большой, я согласен. Но у нас еще две игры и их нужно провести достойно, чтобы уйти на перерыв.

 После первого тайма можно было что-то исправить, но во втором команда посыпалась…

– Да, во втором тайме мы выпустили пятерых из молодежного состава, чтобы сохранить игроков, находившихся на трех желтых карточках, на матче с «Рухом» и «Львовом». Повторюсь, нас приехало всего 12 человек. Не хватило, наверное, свежести, плюс соперник прессинговал, играл. Заслуженная победа «Днепра-1», с чем поздравляю.

Источник — СК Днепр-1

(3 голоса)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 28.11.2021 01:12
    +2
    Стыдно уже Максимов ..
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    SanyaPOL
    SanyaPOL, 28.11.2021 01:24
    0
    Яворський - рівень 2 ліги. Сподіваюсь на лавку надовго сяде
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