МОЛЧАНОВ: «С полной выкладкой мы со Стаховским обыграем любую пару»

Украинский теннисист Денис Молчанов рассказал о выигранном парном матче в противостоянии с Норвегией во встрече Кубке Дэвиса (1:3), а также назвал главную причину общего поражения.



«Изначально мы ехали в Норвегию с планом выиграть две одиночки и парный матч. Неожиданностью стал уровень тенниса, который вчера показал Дурасович. Возможно, и Илья показал не лучшую свою игру, но, может, даже с хорошей своей вчера было бы тяжело обыграть Дурасовича.



Пару мы выходили играть фаворитами. Даже тот факт, в команде соперника был игрок топ-10, это все равно одиночный рейтинг. Одиночный и парный теннис – это довольно разные вещи. С Сергеем мы сыгранная команда, нас не так просто обыграть. Когда ничто не вмешивается в матч, с полной выкладкой мы обыграем любую пару», – сказал Молчанов.

Владимир КЛЕПАЧ, Sport.ua, из Осло