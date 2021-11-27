Яремчук смотрел на цирк. Белененсеш вдевятером горел 0:7 и был снят с матча

Странная ситуация возникла в 12-м туре чемпионате Португалии.

«Белененсеш» вышел на матч против «Бенфики» с 9-ю футболистами, без замен. Причем в стартовом составе команды было заявлено два вратаря. Дело в том, что все остальные игроки команды болеют COVID-19.

У Бенфики украинец Роман Яремчук остался на скамейке запасных и наблюдал за цирком. В первом тайме 7 мячей побывало в воротах команды соперника.

После перерыва «Белененсеш» долго не выходил из раздевалок на продолжение игры. Команда выпустила 7 игроков на второй тайм, один из футболистов не смог продолжить игру. По регламенту 6 игроков в команде не разрешены. Матч был остановлен, и явно «Белененсешу» будет присуждено техническое поражение.

Чемпионат Португалии

12-й тур, 27 ноября

Белененсеш – Бенфика – 0:7 (матч прерван в начале второго тайма)

Голы: Кау, 1 (автогол), Сеферович, 14, 39 (пне), Вайгл, 27, Нуньеш, 32, 36, 45.