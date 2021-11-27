12-й тур
Белененсеш
0 : 7
Бенфика
27.11.2021, FT

Яремчук смотрел на цирк. Белененсеш вдевятером горел 0:7 и был снят с матча

Легкую победу одержала «Бенфика» в чемпионате Португалии

  • 27.11.2021 23:59
  • 2089 просмотров
  • 4 комментария
Яремчук смотрел на цирк. Белененсеш вдевятером горел 0:7 и был снят с матча
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Странная ситуация возникла в 12-м туре чемпионате Португалии.

«Белененсеш» вышел на матч против «Бенфики» с 9-ю футболистами, без замен. Причем в стартовом составе команды было заявлено два вратаря. Дело в том, что все остальные игроки команды болеют COVID-19.

У Бенфики украинец Роман Яремчук остался на скамейке запасных и наблюдал за цирком. В первом тайме 7 мячей побывало в воротах команды соперника.

После перерыва «Белененсеш» долго не выходил из раздевалок на продолжение игры. Команда выпустила 7 игроков на второй тайм, один из футболистов не смог продолжить игру. По регламенту 6 игроков в команде не разрешены. Матч был остановлен, и явно «Белененсешу» будет присуждено техническое поражение.

Чемпионат Португалии

12-й тур, 27 ноября

Белененсеш – Бенфика – 0:7 (матч прерван в начале второго тайма)

Голы: Кау, 1 (автогол), Сеферович, 14, 39 (пне), Вайгл, 27, Нуньеш, 32, 36, 45.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan
    BekXan, 28.11.2021 00:30
    +2
    И называть желание к борьбе цирком в заголовке как минимум по клоунски.
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    nivava
    nivava, 28.11.2021 00:38
    0
    Какая страна и през, такие и заголовки придумывают...
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    BekXan
    BekXan, 28.11.2021 00:29
    0
    Такая себе ситуация с одной стороны хотели биться при любых роскладах с другой с 9 футболистами?Зачем это не в тему.Хотя бы 12 а так заведомо поражение и погром.Проще - 3 технарём и штраф.
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    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 28.11.2021 00:30
    -1
    Такой комедии я еще не помню...
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