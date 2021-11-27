Яремчук смотрел на цирк. Белененсеш вдевятером горел 0:7 и был снят с матча

Странная ситуация возникла в 12-м туре чемпионате Португалии.
«Белененсеш» вышел на матч против «Бенфики» с 9-ю футболистами, без замен. Причем в стартовом составе команды было заявлено два вратаря. Дело в том, что все остальные игроки команды болеют COVID-19.
У Бенфики украинец Роман Яремчук остался на скамейке запасных и наблюдал за цирком. В первом тайме 7 мячей побывало в воротах команды соперника.
После перерыва «Белененсеш» долго не выходил из раздевалок на продолжение игры. Команда выпустила 7 игроков на второй тайм, один из футболистов не смог продолжить игру. По регламенту 6 игроков в команде не разрешены. Матч был остановлен, и явно «Белененсешу» будет присуждено техническое поражение.
Чемпионат Португалии
12-й тур, 27 ноября
Белененсеш – Бенфика – 0:7 (матч прерван в начале второго тайма)
Голы: Кау, 1 (автогол), Сеферович, 14, 39 (пне), Вайгл, 27, Нуньеш, 32, 36, 45.
#BFSSLB | ⏹ Termina o encontro.#Emirates pic.twitter.com/IGlCD3BCk1— SL Benfica (@SLBenfica) November 27, 2021
🚨 ONZE #BFSSLB! 🚨#LigaPortugalbwin #EPluribusUnum pic.twitter.com/fBPpwGLEyB— SL Benfica (@SLBenfica) November 27, 2021
A nossa equipa 🏰#TorresdeBelem #LigaPortugal #Futebol pic.twitter.com/0B8KiMBYZt— Belenenses Futebol SAD (@OsBelenensesSAD) November 27, 2021
Источник — Sport.ua
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