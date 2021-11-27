Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925

Во Львове состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.11.2021 22:04
  • 94 просмотра
  • 1 комментарий
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Металлист 1925
© ФК Рух

В воскресенье, 28-го ноября, состоится матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» будет принимать «Металлист 1925».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Рух» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey111
    Andrey111, 27.11.2021 22:39
    0
    Где, где, по каналам России
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