В воскресенье, 28-го ноября, состоится матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором львовский «Рух» будет принимать «Металлист 1925».

Поединок пройдет во Львове на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Рух» – «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Встречу во Львове можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Рух» – «Металлист 1925», за которой можно следить здесь.