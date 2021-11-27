27 ноября в 19:30 состоится матч 16-го тура УПЛ, в котором сыграют «Днепр-1» и «Ворскла».
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале УНИАН и на YouTube FootballHub.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Днепр-1 – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Днепр-1 – Ворскла. Стартовые составы команд
Источник — Sport.ua
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