Мирча ЛУЧЕСКУ: «Селезнев хорошо вышел на замену. Он — профессионал»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу поделился впечатлениями о матче против «Миная» (2:0), который состоялся в рамках 16 тура чемпионата Украины.

«Мы слишком самоуверенно играли в первом тайме. Мои игроки могли забить три-четыре гола, но не сделали этого из-за своей расслабленности. В перерыве я говорил игрокам, что второй тайм будет совсем другим, и команда соперника будет действовать намного агрессивнее.

Я считаю, что нам сегодня повезло. Мог быть и другой результат. «Минай» создал несколько хороших моментов, был настойчивым, выигрывал единоборства. Результат для нас отличный.

Хорошо, что сейчас будет неделя на подготовку, потому что у наших игроков вообще не было паузы. На них пришлась очень серьезная нагрузка: чемпионат, Лиги чемпионов, сборная.

Хорошо у соперника вышел на замену Селезнев. Он делал хорошие рывки, оказывал прессинг и дал команде импульс. Его активная игра позволяла команде зарабатывать штрафные и цепляться за мяч впереди. Он — профессиональный футболист», — сказал Луческу.