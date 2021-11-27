Тарас МИХАЛИК о Шотландии: «Давайте без шапкозакидательского настроения»

Эксперт не считает шотландцев слабым соперником для сборной Украины

  • 27.11.2021 13:50
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Тарас МИХАЛИК о Шотландии: «Давайте без шапкозакидательского настроения»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился мыслями о результатах жеребьевки стыковых матчей квалификации чемпионата мира в Катаре.

«Если откровенно, то мне не понравилось, что некоторые считают, что украинской сборной очень повезло со жребием.

Припоминается, похожая ситуация была и в 2009 году, когда главная команда страны, за которую я тогда выступал, в матчах плей-офф чемпионата мира выясняла отношения с греками. Тогда тоже большинство специалистов называли фаворитом нашу сборную. А закончилось все плачевно: ничья в гостях 0:0, поражение в Донецке 0:1 и о финальной части мирового форума пришлось забыть.

Поэтому давайте без эйфории, без шапкозакидательского настроения - это только расслабляет, тем более, что все должно решиться в одном матче и пройдет он в гостях. Нужно учесть еще и то, что поединок состоится в конце марта и в игровой практике мы будем уступать шотландцам. При подготовке на этот факт необходимо обратить первостепенное внимание. Как и на то, что много будет зависеть от бойцовских качеств.

Шотландская сборная, хотя и действует прямолинейно, но скоростная, заточена на атаку. И если дать слабинку, то неприятностей не избежать», - сказал Михалик.

Победитель поединка Украина — Шотландия в борьбе за путевку на чемпионат мира поспорит с победителем пары Уэльс-Австрия.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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