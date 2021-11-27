Тренер сборной Украины: «Больно, ведь мы были близки к победе»

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес прокомментировал ничью в выездном матче отбора ЧМ-2023 с командой Шотландии (1:1).

– Перед игрой всегда нужно думать, что мы можем выиграть матч. Хотя мы понимаем, в каких непростых условиях оказались: всего четыре дня работы команды с новым тренерским штабом, а некоторые важные игроки не смогли приехать на этот сбор. Да еще пришлось противостоять в гостях команде с большим количеством игроков, выступающих за лучшие европейские клубы.

Учитывая все это, я считаю, что это хороший результат, позволяющий нам продолжать борьбу в квалификации. Было тяжело пропустить гол на последних минутах, но нужно признать, что в Шотландии было много моментов в течение поединка.

Мы должны улучшать уровень физической подготовки, чтобы иметь возможность на равных соревноваться с большими командами. Но это зависит от каждой из наших девушек, и я уверен, что они сделают все возможное в будущем, чтобы это произошло. И, конечно, мы здесь, чтобы помочь им раскрыться и стать еще лучше.

— Что хорошего вы увидели в своей первой игре в должности главного тренера сборной Украины? И какие проблемы следует решить до встречи с Венгрией?

— Я видел много положительного на протяжении матча: отношение команды, ведь девушки выкладывались максимально на протяжении всей игры, намерены сохранять мяч, играть уверенно и всегда защищаться как команда. Но мы также должны улучшить некоторые вещи. К примеру, во втором тайме мы очень быстро теряли мяч после того, как его отбирали. Лучший способ защитить нужный результат — удерживать мяч.

— Девушки переживали из-за пропущенного гола. И это действительно больно, когда мы были близки к столь важной победе, но так и не достигли ее. Я сказал девушкам, что они должны быть довольны конечным результатом, потому что это все-таки одно очко на Хэмпден Парк против очень хорошего соперника. Еще я сказал, что очень горжусь тем, что я тренер этой команды. Уверен, что мы будем становиться все лучше в предстоящих матчах.