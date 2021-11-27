Андрей МЕДВЕДЕВ: «К сожалению, возраст и «пробег» берут свое»

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев подвел итоги первого игрового дня в противостоянии против команды Норвегии в Кубке Дэвиса (0:2):



– Мы все хорошо знаем Илью, на что он способен. Сегодня был явно не его день. Он старался, делал все, что мог, что знает. Он хорошо готовился, но, видимо, конец сезона, тяжелое физическое состояние плюс некоторые проблемы с коленом, приводящей мышцей. Конечно, сложно играть Кубок Дэвиса, когда от тебя ожидают победы, а ты не совсем здоров. У меня нет никаких сомнений, что Илья сделал все, что мог. Конечно, это был не самый лучший его день в теннисной карьере. Но мы все прошли через это, и как игроки, и как тренеры. Мы понимаем, что это спорт, что это возможно. Надеемся, что завтра сможем собрать три очка, хотя понимаем, что это очень сложно после сегодняшнего результата.



Что касается Виталика, то я невероятно рад его дебюту, доволен качеством игры. Если разобрать статистику первого сета, то если собрать все геймпоинты и брейкпоинты, то первый сет оставался за нами. Во втором, возможно, не хватило немного опыта, немного физики. Каспер добавил во второй партии, возможно, он сыграл бы так и в третьей. Но это показывает, что у нас есть игрок, и не только Виталик, который может играть с действующей элитой тенниса, которая находится в прекрасной форме у себя дома при поддержке своих болельщиков. Это здорово, это вселяет надежду, дает некую уверенность в будущем. Но так далеко мы пока не заглядываем, смотрим в завтрашний день. Попытаемся играть шаг за шагом, попытаемся как-то обыграть Рууда в одиночке, если одолеем его в паре. Теннис – это такая интересная игра, что 0:2 – еще не конец матча. Мы это знаем и надеемся, что сможем совершить завтра маленькое чудо.



Здесь у нас не все складывалось хорошо с точки зрения тренировок, правильного питания. Немного ограничен выбор в Норвегии. Мы понимаем, что подготовиться так же хорошо, как в Киеве, изначально очень сложно. Добавим к этому конец сезона. Вся наша команда ждала этого матча, мы очень хотим пройти дальше. Не сомневаюсь, что ребята приложили максимум своего опыта, усилий, чтобы подготовится в оптимальной форме. К сожалению, возраст и «пробег» берут свое. Так сложилось, что именно к этому матчу Илья подошел не в оптимальной физической форме. Игра у Ильи основана на хорошем фитнесе, на хорошей физике, на мощи, на ударах. Это не получилось показать сегодня, но нужно и отдать должное Дурасовичу. Он играл намного лучше, чем он может играть. Показал добротный теннис. И хотя счет не отображает расстановки сил, тем не менее, он выиграл заслуженно. Как и в других матчах, где мы были сильнее, но противники создали нам сложности, и результат оказался не в нашу пользу.



– Илья сказал, что «перегорел» перед матчем. Можно ли было спрогнозировать такую ситуацию?

– Можно, но Илья – опытный боец. У меня нет сомнений, что он приложил максимум усилий, чтобы быть здесь в лучшей форме, в которой он может быть на сегодняшний день. К сожалению, есть ограничения по здоровью. Чем старше ты по возрасту, тем тяжелее играть в конце сезона. Игрок, против которого мы играли, показал теннис более высокого уровня, чем обычно. Все произошло очень быстро, не было за что зацепиться. Посмотрим, что будет завтра.

Владимир КЛЕПАЧ, Sport.ua, из Осло