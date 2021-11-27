Шевченко доволен. Кальяри упустил победу над Салернитаной

Сегодня в стартовом матче 14-го тура Серии А встречались предпоследняя и последняя команды чемпионата – «Кальяри» принимал «Салернитану». Любая из команд в случае победы обгоняла бы «Дженоа» Андрея Шевченко в турнирной таблице и опускала бы «грифонов» на предпоследнее место.
«Кальяри» был близок к этой победе, но упустил ее на последних минутах. Итог – ничья 1:1, которая сохранила для «Дженоа» 18-е место в турнирной таблице.
«Кальяри» - «Салернитана» - 1:1
Голы: Паволетти 73 – Бонаццоли 90
Источник — Sport.ua
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