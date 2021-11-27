Шевченко доволен. Кальяри упустил победу над Салернитаной

Сегодня в стартовом матче 14-го тура Серии А встречались предпоследняя и последняя команды чемпионата – «Кальяри» принимал «Салернитану». Любая из команд в случае победы обгоняла бы «Дженоа» Андрея Шевченко в турнирной таблице и опускала бы «грифонов» на предпоследнее место.

«Кальяри» был близок к этой победе, но упустил ее на последних минутах. Итог – ничья 1:1, которая сохранила для «Дженоа» 18-е место в турнирной таблице.

«Кальяри» - «Салернитана» - 1:1

Голы: Паволетти 73 – Бонаццоли 90

Турнирная таблица Серии А