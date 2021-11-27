14-й тур
Кальяри
1 : 1
Салернитана
26.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шевченко доволен. Кальяри упустил победу над Салернитаной

Прямые конкуренты «Дженоа» расписали ничью

  • 27.11.2021 00:08
  • 487 просмотров
  • 0 комментариев
Шевченко доволен. Кальяри упустил победу над Салернитаной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в стартовом матче 14-го тура Серии А встречались предпоследняя и последняя команды чемпионата – «Кальяри» принимал «Салернитану». Любая из команд в случае победы обгоняла бы «Дженоа» Андрея Шевченко в турнирной таблице и опускала бы «грифонов» на предпоследнее место.

«Кальяри» был близок к этой победе, но упустил ее на последних минутах. Итог – ничья 1:1, которая сохранила для «Дженоа» 18-е место в турнирной таблице.

«Кальяри» - «Салернитана» - 1:1
Голы: Паволетти 73 – Бонаццоли 90

Турнирная таблица Серии А

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности