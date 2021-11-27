13-й тур
Арсенал
0 : 0
Ньюкасл
27.11.2021 14:30   ТВ-трансляция: 

Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок «канониров» и «сорок» откроет программу 13 тура АПЛ

  • 27.11.2021 01:57
  • 75 просмотров
  • 0 комментариев
Арсенал – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» примет «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Арсенал

 

В прошлом сезоне «канониры» не смогли пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате. Отставание от седьмой строчки, на которой финишировал как раз «Тоттенхэм», составило лишь один балл, однако все равно после этого сезон для команды Микеля Артеты можно назвать не иначе как провальным.

Испанского специалиста по всем законам логики должна была ждать отставка, но каким-то непостижимым образом ему удалось её избежать. Вероятно, кредит доверия руководства клуба еще не иссяк. В данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Ньюкасл

 

Не так давно «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ. Однако в этом сезоне, очевидно, «сороки» будут вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас они занимают 20 место в турнирной таблице, имея в активе лишь шесть баллов – все благодаря ничьим.

Привести «Ньюкасл» к первой победе в сезоне уже в ближайшем матче постарается Эдди Хау, который в этом месяце возглавил клуб. Главный тренер недавно переболел коронавирусом, поэтому предстоящий поединок де-факто будет для него дебютным во главе «сорок».

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.52 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдейл – Томиясу, Мари, Уайт, Тирни, Локонга, Парти, Смит-Роу, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

«Ньюкасл»: Гиллеспи – Хэйден, Кларк, Фернандес, Манкильо, Сен-Максимен, Шон Лонгстафф, Шелви, Альмирон, Ритчи, Жоэлинтон.

27 ноября, суббота

«Арсенал» – «Ньюкасл»
Лондон. Стадион «Эмирейтс». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку

Денис Шаховец, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности