В субботу, 27 ноября, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» на домашнем стадионе «Эмирейтс» примет «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Арсенал

В прошлом сезоне «канониры» не смогли пробиться в еврокубки, заняв восьмое место в чемпионате. Отставание от седьмой строчки, на которой финишировал как раз «Тоттенхэм», составило лишь один балл, однако все равно после этого сезон для команды Микеля Артеты можно назвать не иначе как провальным.

Испанского специалиста по всем законам логики должна была ждать отставка, но каким-то непостижимым образом ему удалось её избежать. Вероятно, кредит доверия руководства клуба еще не иссяк. В данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.

Ньюкасл

Не так давно «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ. Однако в этом сезоне, очевидно, «сороки» будут вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. Сейчас они занимают 20 место в турнирной таблице, имея в активе лишь шесть баллов – все благодаря ничьим.

Привести «Ньюкасл» к первой победе в сезоне уже в ближайшем матче постарается Эдди Хау, который в этом месяце возглавил клуб. Главный тренер недавно переболел коронавирусом, поэтому предстоящий поединок де-факто будет для него дебютным во главе «сорок».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Арсенал» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.52 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдейл – Томиясу, Мари, Уайт, Тирни, Локонга, Парти, Смит-Роу, Пепе, Ляказетт, Обамеянг.

«Ньюкасл»: Гиллеспи – Хэйден, Кларк, Фернандес, Манкильо, Сен-Максимен, Шон Лонгстафф, Шелви, Альмирон, Ритчи, Жоэлинтон.

27 ноября, суббота