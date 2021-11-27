Арсенал уверенно обыграл Ньюкасл

В поединке 13-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Сака и Мартинелли.
«Арсенал» — «Ньюкасл» — 2:0
Голы: Сака, 56, Мартинелли, 66
«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Мартинелли, 64), Смит-Роу, Парти (Эль-Ненни, 85), Эдегор, Локонга, Обамеянг (Ляказетт, 76).
«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Фрэйзер, Ритчи (Альмирон, 67), Сен-Максимен, Шелви (Хэйден, 89), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон (Мерфи, 67).
Предупреждения: Ритчи (44), Крафт (48), Ласселс (63), Обамеянг (76).
Источник — Sport.ua
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