13-й тур
Арсенал
2 : 0
Ньюкасл
27.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал уверенно обыграл Ньюкасл

«Канониры» отправили в ворота соперников два безответных мяча

  • 27.11.2021 16:45
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Арсенал уверенно обыграл Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 13-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» дома обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Сака и Мартинелли.

«Арсенал» — «Ньюкасл» — 2:0
Голы: Сака, 56, Мартинелли, 66

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Сака (Мартинелли, 64), Смит-Роу, Парти (Эль-Ненни, 85), Эдегор, Локонга, Обамеянг (Ляказетт, 76).
«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Фрэйзер, Ритчи (Альмирон, 67), Сен-Максимен, Шелви (Хэйден, 89), Уиллок, Уилсон, Жоэлинтон (Мерфи, 67).
Предупреждения: Ритчи (44), Крафт (48), Ласселс (63), Обамеянг (76).

Источник — Sport.ua

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