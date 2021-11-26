Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 ноября матч квалификации женского чемпионата мира по футболу

  • 26.11.2021 22:35
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Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ

В пятницу, 26 ноября, проходит поединок отборочного турнира женского чемпионата мира, в котором встречаются сборные Шотландии и Украины. Матч проходит в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:35 по киевскому времени.

Главным тренером женской сборной Украины недавно утвердили авторитетного испанского специалиста Луиса Кортеса, который попытается впервые вывести команду на мировое первенство.

Ранее «сине-желтые» провели две встречи текущего отборочного турнира, на своем поле обыграв Фарерские острова (4:0) и уступив Испании (0:6). Шотландия провела уже три матча, дважды обыграв Венгрию (2:0 в гостях и 2:1 дома) и разгромив Фареры (7:1).

Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

 

Источник — Sport.ua

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