В пятницу, 26 ноября, проходит поединок отборочного турнира женского чемпионата мира, в котором встречаются сборные Шотландии и Украины. Матч проходит в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк», начало – в 21:35 по киевскому времени.

Главным тренером женской сборной Украины недавно утвердили авторитетного испанского специалиста Луиса Кортеса, который попытается впервые вывести команду на мировое первенство.

Ранее «сине-желтые» провели две встречи текущего отборочного турнира, на своем поле обыграв Фарерские острова (4:0) и уступив Испании (0:6). Шотландия провела уже три матча, дважды обыграв Венгрию (2:0 в гостях и 2:1 дома) и разгромив Фареры (7:1).

Шотландия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция