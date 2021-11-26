Тренер сборной Португалии: «Убежден, мы будем на чемпионате мира»

Фернанду Сантуш настроен оптимистично

  • 26.11.2021 22:21
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Тренер сборной Португалии: «Убежден, мы будем на чемпионате мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от итогов жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022:

«Мы должны сосредоточиться на матче с Турцией, на победе в этой игре. Это важная игра, чтобы выйти в финал и выиграть его. Жеребьевка такая, какая она есть.

Есть несколько положительных аспектов: например, возможность провести домашний матч, но для этого нужно победить Турцию.

Важно то, что мы сможем рассчитывать на поддержку болельщиков и избежим утомительных переездов. Эти поездки всегда даются непросто.

Теперь нужно хорошо подготовиться, чтобы показать хороший уровень в марте. У Турции очень хорошие игроки. Иногда их команда работает хорошо, иногда – нет. Это команда, которая всегда создает трудности. Но я полностью убежден, что мы будем на чемпионате мира».

Ранее Сантуш заявлял, что подаст в отставку, если не выведет команду на ЧМ-2022.

Источник — RMC Sport

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