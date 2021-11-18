Сантуш подаст в отставку, если не выведет Португалию на чемпионат мира

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что подаст в отставку, если не выведет команду на чемпионат мира в Катаре.

«Когда я приходил на эту работу, то сказал, что уйду, если не выполню задачу.

Мы три раза выходили на крупные турниры, выйдем и сейчас. Но если мы не сможем этого сделать, то я уйду», - сказал Сантуш.

Ранее сообщалось, что Португалия не уволит главного тренера после неудачи в отборе на ЧМ-2022.

Отметим, что в плей-офф отбора сборная Португалии может попасть на команду Украины.

Формат жеребьевки плей-офф ЧМ-2022. На кого попадет сборная Украины?