Португалия не уволит главного тренера после неудачи в отборе на ЧМ-2022

Фернанду Сантуш продолжит руководить командой

  • 16.11.2021 15:59
  • 366 просмотров
  • 2 комментария
Португалия не уволит главного тренера после неудачи в отборе на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Несмотря на то, что сборная Португалии не сумела завоевать прямую путевку на ЧМ-2022, руководство местной федерации не собирается увольнять главного тренера команды Фернанду Сантуша.

Федерация футбола Португалии выразила доверие и поддержку 67-летнему специалисту. В матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 руководить командой будет именно он.

Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. В 2016 году он привел команду к победе на чемпионате Европы.

Источник — A Bola

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 16.11.2021 16:14
    0
    Хороша новина для потенційних суперників в плей-офф.
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    hanter83
    hanter83, 16.11.2021 16:01
    0
    Та ладно Сантуш для Португеза-ПОЛУБОГ!!! Со стыков выйдут.
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