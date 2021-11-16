Португалия не уволит главного тренера после неудачи в отборе на ЧМ-2022

Несмотря на то, что сборная Португалии не сумела завоевать прямую путевку на ЧМ-2022, руководство местной федерации не собирается увольнять главного тренера команды Фернанду Сантуша.
Федерация футбола Португалии выразила доверие и поддержку 67-летнему специалисту. В матчах плей-офф отбора на ЧМ-2022 руководить командой будет именно он.
Фернанду Сантуш возглавляет сборную Португалии с 2014 года. В 2016 году он привел команду к победе на чемпионате Европы.
Источник — A Bola
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