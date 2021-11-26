В субботу, 27 ноября, пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Минай» и «Динамо».

Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард» и судить ее будет арбитр из Хмельницкого Алексей Деревинский. Начало встречи в 14:00.

«Минай» - «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Динамо», за которой можно следить здесь.