Андрей ПЯТОВ: «Если честно, то Украине повезло. Добавляет ответственности»

Вратарь оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022

  • 26.11.2021 19:13
  • 2382 просмотра
  • 4 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Если честно, то Украине повезло. Добавляет ответственности»
© uaf.ua

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022. Украина в полуфинале сыграет с Шотландией.

«Повезло, ну честно. Даже по реакции видно. Потому что выбор был между Италия/Португалия и Шотландия/Уэльс. Считаю, что повезло, но это груз ответственности дополнительный».

«Получили равного соперника, обязаны проходить», - сказал Пятов.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.

Источник — Sportarena

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    AЛВ
    AЛВ, 26.11.2021 19:24
    +4
    Удачі збірній Україні в 2022 році.!!!🇺🇦
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    Vitason
    Vitason, 26.11.2021 19:47
    +1
    Удачи и уверенности в собственных силах!Мы сможем выйти на Чемпионат Мира!!
    Ссылка
    _М₳✘_
    _М₳✘_, 26.11.2021 19:44
    +1
    Удачи
    Ссылка
    Vitason
    Vitason, 26.11.2021 19:44
    +1
    Пятов молодец,говорит по делу! Повезло,теперь дело за игроками! Коротко и ясно!
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