Андрей ПЯТОВ: «Если честно, то Украине повезло. Добавляет ответственности»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022. Украина в полуфинале сыграет с Шотландией.

«Повезло, ну честно. Даже по реакции видно. Потому что выбор был между Италия/Португалия и Шотландия/Уэльс. Считаю, что повезло, но это груз ответственности дополнительный».

«Получили равного соперника, обязаны проходить», - сказал Пятов.

Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.