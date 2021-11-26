Андрей ПЯТОВ: «Если честно, то Украине повезло. Добавляет ответственности»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов оценил жеребьевку плей-офф отбора ЧМ-2022. Украина в полуфинале сыграет с Шотландией.
«Повезло, ну честно. Даже по реакции видно. Потому что выбор был между Италия/Португалия и Шотландия/Уэльс. Считаю, что повезло, но это груз ответственности дополнительный».
«Получили равного соперника, обязаны проходить», - сказал Пятов.
Матч Шотландия - Украина состоится 24 марта.
Источник — Sportarena
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