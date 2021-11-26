ЦЫГАНЫК: «Арендованные? Динамо и Шахтер воруют юношей по всей Украине»

Журналист Игорь Цыганык считает правильной инициативу ограничить количество арендованных в УПЛ. Ранее сообщалось, что такое предложение может выдвинуть УАФ с прицелом на сезон 2022/23.
«Шахтер» и «Динамо» тоже страдают из-за количества игроков. Если им не дадут возможность отдавать в аренды, то придется разрывать контракты с футболистами, их слишком много, они не получают игровую практику. Вот они и их раздают по арендам. Суть в том, что они не верят в этих игроков, но не хотят, чтобы они выходили против них. Им эти игроки не нужны. И правильно, что есть предложение ограничить количество арендованных».
«И тогда «Динамо» и «Шахтеру» придется избавляться от футболистов: отдавать бесплатно, продавать, искать другие возможности. А всех этих молодых игроков они воруют по всей стране».
«У того тренера, у этого тренера, в той школе, в этой школе. «Динамо» и «Шахтер» набирают детей с 7 лет. Сколько 7-летних потом дойдут хотя бы до 17 лет в школах «Динамо» и «Шахтера»? Ноль. Потому что потом «Динамо» и «Шахтер» собирают лучших юношей 14 и 15 лет по всей Украине».
«А потом не разрешают им играть против себя», - считает Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Проблема в том что продать готовых игроков у нас на Украине некому. Всё клубы нищие. А продовать по цене ниже себестоимости в данном случае вредить имиджу.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.