ЦЫГАНЫК: «Арендованные? Динамо и Шахтер воруют юношей по всей Украине»

Журналист Игорь Цыганык считает правильной инициативу ограничить количество арендованных в УПЛ. Ранее сообщалось, что такое предложение может выдвинуть УАФ с прицелом на сезон 2022/23.

«Шахтер» и «Динамо» тоже страдают из-за количества игроков. Если им не дадут возможность отдавать в аренды, то придется разрывать контракты с футболистами, их слишком много, они не получают игровую практику. Вот они и их раздают по арендам. Суть в том, что они не верят в этих игроков, но не хотят, чтобы они выходили против них. Им эти игроки не нужны. И правильно, что есть предложение ограничить количество арендованных».

«И тогда «Динамо» и «Шахтеру» придется избавляться от футболистов: отдавать бесплатно, продавать, искать другие возможности. А всех этих молодых игроков они воруют по всей стране».

«У того тренера, у этого тренера, в той школе, в этой школе. «Динамо» и «Шахтер» набирают детей с 7 лет. Сколько 7-летних потом дойдут хотя бы до 17 лет в школах «Динамо» и «Шахтера»? Ноль. Потому что потом «Динамо» и «Шахтер» собирают лучших юношей 14 и 15 лет по всей Украине».

«А потом не разрешают им играть против себя», - считает Цыганык.