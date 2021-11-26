ЦЫГАНЫК: «Арендованные? Динамо и Шахтер воруют юношей по всей Украине»

Журналист поддерживает ограничение на количество арендованных

  • 26.11.2021 15:58
  • 1595 просмотров
  • 6 комментариев
ЦЫГАНЫК: «Арендованные? Динамо и Шахтер воруют юношей по всей Украине»
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык считает правильной инициативу ограничить количество арендованных в УПЛ. Ранее сообщалось, что такое предложение может выдвинуть УАФ с прицелом на сезон 2022/23.

«Шахтер» и «Динамо» тоже страдают из-за количества игроков. Если им не дадут возможность отдавать в аренды, то придется разрывать контракты с футболистами, их слишком много, они не получают игровую практику. Вот они и их раздают по арендам. Суть в том, что они не верят в этих игроков, но не хотят, чтобы они выходили против них. Им эти игроки не нужны. И правильно, что есть предложение ограничить количество арендованных».

«И тогда «Динамо» и «Шахтеру» придется избавляться от футболистов: отдавать бесплатно, продавать, искать другие возможности. А всех этих молодых игроков они воруют по всей стране».

«У того тренера, у этого тренера, в той школе, в этой школе. «Динамо» и «Шахтер» набирают детей с 7 лет. Сколько 7-летних потом дойдут хотя бы до 17 лет в школах «Динамо» и «Шахтера»? Ноль. Потому что потом «Динамо» и «Шахтер» собирают лучших юношей 14 и 15 лет по всей Украине».

«А потом не разрешают им играть против себя», - считает Цыганык.

Источник — Циганик LIVE

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Константин Рынский
    Константин Рынский, 26.11.2021 15:57
    +5
    Все вірно... Сумно...
    Ссылка
    zac1310
    zac1310, 26.11.2021 16:18
    +1
    прям так уж воруют! Предлагают лучшие условия! Опчть же, все кто поталнтливей хотчт попасть в топ клуб, так что...
    Ссылка
    newport
    online
    newport, 26.11.2021 16:55
    0
    Что значит - воруют? Кто-то кого-то держит в неволе и силой? Предложили условия и ДЕНЬГИ, люди - сделали выбор! Всё!
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 26.11.2021 16:49 (изменен)
    0
    Вони вже вбили наш славетний футбол. Залишилася оця букмекерська говноліга, яка на фоні Європи, як купа навоза....
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 26.11.2021 16:01
    0
    Не воруют, а предлагают условия, которые лучше нынешних. А какой дурак откажется? Кто-то отказывался в своей жизни от более оплачиваемой работы или лучших жилищных условий?
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    xvalenok02
    xvalenok02, 26.11.2021 16:11
    -3
    Глупость. Они не скотину бесловесную воруют. У детей есть родители которые потом решают где их чадам лучше.
    Проблема в том что продать готовых игроков у нас на Украине некому. Всё клубы нищие. А продовать по цене ниже себестоимости в данном случае вредить имиджу.
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