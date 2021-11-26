Олег ФЕДОРЧУК: «Заря шашки наголо — и понеслась...»

Известный украинский тренер Олег Федорчук поделился впечатлениями о поражении «Зари» от «Ромы» (0:4) в поединке пятого тура группового этапа Лиги конференций.

«Не хотелось говорить чего-то негативного, но придется — «Заря» оказалась абсолютно не готова к матчу с «Ромой», прежде всего, ментально и тактически. У Скрипника и его тренерского штаба была хорошая иллюстрация того, как можно противостоять команде Жозе Моуриньо — игра «Дженоа» под руководством Андрея Шевченко, который прибег к схеме 5-4-1, понимая, что в открытую играть против такого соперника неправильно.

«Рома» забила в ворота «Дженоа» только когда возрастные соперники подсели физически. Но Шевченко в той ситуации сделал все, что мог.

«Заря» же с первых минут шашки наголо — и понеслись… Играть на встречных курсах с быстрой «Ромой» смерти подобно. В центре поля команда Скрипника вообще сопротивления не оказывала. Ни одной атаки римлян гости так и не прервали. 14 атак «Ромы» на полной скорости прошли как по маслу», — считает Федорчук.