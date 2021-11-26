Команды Жозе Моуринью одержали 5-ю победу подряд над украинцами

Наши клубы ни разу не выигрывали у подопечных португальского тренера

  • 26.11.2021 14:18
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Команды Жозе Моуринью одержали 5-ю победу подряд над украинцами
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома», разгромив дома «Зарю» (4:0), продлила победную серию команд Жозе Моуринью во встречах с украинскими клубами в еврокубках до 5 игр (мячи 12-1). Всего наши коллективы провели с подопечными португальского тренера на международной арене 8 матчей и не одержали ни одной победы, довольствовавшись лишь двумя мировыми.

Сыграть на равных с коллективами Моуринью удалось только «Динамо» в ЛЧ-2009/10 (2:2 в гостях с «Интером») и ЛЧ-2015/16 (0:0 дома с «Челси»).

Жозе Моуринью против украинских команд в еврокубках

Сезон

Ранг

Клуб Моуринью

Соперник

Тренер

Счет

 

2009/10

ЛЧ

Интер

Динамо

Валерий ГАЗЗАЕВ

2:2 (д)

2:1 (г)

2015/16

ЛЧ

Челси

Динамо

Сергей РЕБРОВ

0:0 (г)

2:1 (д)

2016/17

ЛЕ

Манчестер Юн.

Заря

Юрий ВЕРНИДУБ

1:0 (д)

2:0 (г)

2021/21

ЛК

Рома

Заря

Виктор СКРИПНИК

3:0 (г)

4:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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