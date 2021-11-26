Команды Жозе Моуринью одержали 5-ю победу подряд над украинцами

«Рома», разгромив дома «Зарю» (4:0), продлила победную серию команд Жозе Моуринью во встречах с украинскими клубами в еврокубках до 5 игр (мячи 12-1). Всего наши коллективы провели с подопечными португальского тренера на международной арене 8 матчей и не одержали ни одной победы, довольствовавшись лишь двумя мировыми.

Сыграть на равных с коллективами Моуринью удалось только «Динамо» в ЛЧ-2009/10 (2:2 в гостях с «Интером») и ЛЧ-2015/16 (0:0 дома с «Челси»).

Жозе Моуринью против украинских команд в еврокубках

Сезон Ранг Клуб Моуринью Соперник Тренер Счет 2009/10 ЛЧ Интер Динамо Валерий ГАЗЗАЕВ 2:2 (д) 2:1 (г) 2015/16 ЛЧ Челси Динамо Сергей РЕБРОВ 0:0 (г) 2:1 (д) 2016/17 ЛЕ Манчестер Юн. Заря Юрий ВЕРНИДУБ 1:0 (д) 2:0 (г) 2021/21 ЛК Рома Заря Виктор СКРИПНИК 3:0 (г) 4:0 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.