Команды Жозе Моуринью одержали 5-ю победу подряд над украинцами

«Рома», разгромив дома «Зарю» (4:0), продлила победную серию команд Жозе Моуринью во встречах с украинскими клубами в еврокубках до 5 игр (мячи 12-1). Всего наши коллективы провели с подопечными португальского тренера на международной арене 8 матчей и не одержали ни одной победы, довольствовавшись лишь двумя мировыми.
Сыграть на равных с коллективами Моуринью удалось только «Динамо» в ЛЧ-2009/10 (2:2 в гостях с «Интером») и ЛЧ-2015/16 (0:0 дома с «Челси»).
Жозе Моуринью против украинских команд в еврокубках
|
Сезон
|
Ранг
|
Клуб Моуринью
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
|
2009/10
|
ЛЧ
|
Интер
|
Динамо
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2:2 (д)
|
2:1 (г)
|
2015/16
|
ЛЧ
|
Челси
|
Динамо
|
Сергей РЕБРОВ
|
0:0 (г)
|
2:1 (д)
|
2016/17
|
ЛЕ
|
Манчестер Юн.
|
Заря
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
1:0 (д)
|
2:0 (г)
|
2021/21
|
ЛК
|
Рома
|
Заря
|
Виктор СКРИПНИК
|
3:0 (г)
|
4:0 (д)
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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