«Нет результата». Буряк назвал большую проблему Шахтера

Специалист подвел итоги поражения «горняков» в матче с «Интером» (0:2)

  • 26.11.2021 10:15
  • 309 просмотров
  • 1 комментарий
«Нет результата». Буряк назвал большую проблему Шахтера
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк прокомментировал поражение «Шахтера» от «Интера» (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Кстати, как вам игра «Шахтера» в матче с «Интером»?
— Сложно комментировать игру «Шахтера». В стартовом составе «горняков» на поединок с «Интером» вышло восемь легионеров и три украинца. Но они достаточно серьезно выглядели. Мне импонирует то, как они играют и держат мяч. Но у «Шахтера» другая проблема – у них нет результата. «Горняки» заняли последнее место в группе, имея футболистов, которые стоят не 1-2 миллиона. Они стоят дороже. За «Шахтер» играют достаточно дорогие футболисты. Но на «горняков» интересно смотреть. Первый тайм был достаточно боевой. И сложно было определить, где «Шахтер», а где «Интер». А во втором тайме доминировал «Интер». Во второй половине встречи Джеко и другие лидеры команды раскрылись и играли достаточно хорошо.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    friczs09
    online
    friczs09, 26.11.2021 10:27
    0
    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king -ball.ru
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