«Нет результата». Буряк назвал большую проблему Шахтера

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк прокомментировал поражение «Шахтера» от «Интера» (0:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Кстати, как вам игра «Шахтера» в матче с «Интером»?

— Сложно комментировать игру «Шахтера». В стартовом составе «горняков» на поединок с «Интером» вышло восемь легионеров и три украинца. Но они достаточно серьезно выглядели. Мне импонирует то, как они играют и держат мяч. Но у «Шахтера» другая проблема – у них нет результата. «Горняки» заняли последнее место в группе, имея футболистов, которые стоят не 1-2 миллиона. Они стоят дороже. За «Шахтер» играют достаточно дорогие футболисты. Но на «горняков» интересно смотреть. Первый тайм был достаточно боевой. И сложно было определить, где «Шахтер», а где «Интер». А во втором тайме доминировал «Интер». Во второй половине встречи Джеко и другие лидеры команды раскрылись и играли достаточно хорошо.