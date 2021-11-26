Леонид БУРЯК: «Ждем, когда Супряга и Мудрик станут на ноги. Они еще дети»

Специалист поделился мыслями об украинских талантливых футболистах

  • 26.11.2021 08:44
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Леонид БУРЯК: «Ждем, когда Супряга и Мудрик станут на ноги. Они еще дети»
© УАФ. Михаил Мудрик

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о развитии украинских талантах Владиславе Супряге и Михаиле Мудрике.

– Сложно что-то говорить о Мудрике в этом поединке (матч «Интер» – «Шахтер» прим.). Он вышел на поле только на 80-й минуте и сыграл 10 минут. У нас много талантов. Мы ждем, когда Супряга станет на ноги, когда Мудрик станет на ноги. Они пока еще дети. Им дали бонус. Тренера их выставляют в основной состав и дают шанс, которым нужно воспользоваться. Это хорошо, что тренера терпят и доверяют молодым игрокам. В их возрасте побыстрее нужно становиться на ноги, чтобы не пришлось искать каких-то иностранных футболистов. У наших талантов есть все, чтобы играть в большом футболе. Нужно забыть о том футболе, в котором они были и об их былых регалиях. Но юношеский и взрослый футболы – это разные футболы. Играть за «Динамо» и за «Шахтер», играть в Лиге чемпионов – это уже другой футбол. Чем раньше они это поймут, тем это лучше для них.

— Супряга может все-таки стать топ-форвардом?
— Я верю в него. Лучше доверять Супряге, чем приглашать какого-то иностранного футболиста на его позицию. У Супряги есть все данные, чтобы играть в большом футболе. Самое главное – у Супряги есть модель современного футболиста. У него есть скорость, у него есть молодость. Он тот форвард, который результативно заканчивает атаки. Я и все остальные, клуб, тренер ждут от Влада, когда он станет на ноги и будет приносить пользу «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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