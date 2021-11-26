БУРЯК: «Когда обыграли Баварию, в Киеве был праздник, перекрыли Хрещатик»

Известный в прошлом футболист вспомнил знаковую победу над мюнхенским клубом

  • 26.11.2021 07:48
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БУРЯК: «Когда обыграли Баварию, в Киеве был праздник, перекрыли Хрещатик»
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнил победу «Динамо» над «Баварией» в Кубке европейских чемпионов, в сезоне 1976/77.

— Когда вы «Баварию» обыгрывали в 70-х, шансы были 50 на 50 перед матчами?
— «Бавария» это была «Бавария». И у нас команда сильная была. Тогда, если «Динамо» одну ничью в год играло, это трагедия была. Мы действительно в 70-х «Баварию» несколько раз обыграли. У нас по сравнению с другими командами был положительный результат в поединках с «Баварией».

— Вы один из тех украинских футболистов, кому удалось забить «Баварии». Вы помните свой гол в ворота мюнхенцев в Киеве в ответном матче четвертьфинала Кубка европейских чемпионов 1976/1977? Тогда «Динамо» победило 2:0 и вышло в полуфинал.
— Конечно, помню. У меня есть кассеты всех тех матчей. В первой игре в Мюнхене победила «Бавария» со счетом 1:0. В домашнем матче с «Баварией» мы имели большое преимущество. Уже под занавес встречи Конькова сбили в штрафной мюнхенцев. Турецкий судья обслуживал ту встречу. Он дал пенальти, который в итоге я на 83-й минуте реализовал. А уже через пять минут я сделал навес, и Петя Слободян головой забил второй мяч в ворота «Баварии». В итоге мы выиграли со счетом 2:0 и вышли в полуфинал.

— Какая атмосфера царила тогда в Киеве? Все-таки обыграли такую топовую команду.
— Праздник был в Киеве! Также, как и после победы над «Баварией» в матче за Суперкубок УЕФА-1975. Помню, что тогда все было перекрыто, в том числе Хрещатик. Много людей было на тех матчах. 

Источник — Sport.ua

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