В пятницу, 26 ноября, состоится матч 20-го тура Первой лиги Украины, в котором донецкий «Олимпик» примет «Горняк-Спорт». Начало в 13:15 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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В пятницу, 26 ноября, состоится матч 20-го тура Первой лиги Украины, в котором донецкий «Олимпик» примет «Горняк-Спорт». Начало в 13:15 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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