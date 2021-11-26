20-й тур
Волынь
2 : 1
Прикарпатье
26.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Волевая победа Волыни, поражение Олимпика

Стартовал 20-й тур Первой лиги

  • 26.11.2021 20:54
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Первая лига. Волевая победа Волыни, поражение Олимпика
© ФК Волынь

Сегодня, 26 ноября, прошли два стартовых матча 20-го тура Первой лиги, который станет последним перед почти 4-месячным зимним перерывом. «Олимпик» дома проиграл «Горняку-Спорт», а «Волынь» дома на последних минутах вырвала волевую победу над «Прикарпатьем».

«Олимпик» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Кравчук 60

«Волынь» - «Прикарпатье» - 2:1
Голы: Кобзарь 86, Ляшенко 90+2 (с пенальти) – Француз 53
На 74-й минуте Барчук (Прикарпатье) не забил пенальти.

Турнирная таблица Первой лиги

Источник — Sport.ua

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