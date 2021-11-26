Первая лига. Волевая победа Волыни, поражение Олимпика

Сегодня, 26 ноября, прошли два стартовых матча 20-го тура Первой лиги, который станет последним перед почти 4-месячным зимним перерывом. «Олимпик» дома проиграл «Горняку-Спорт», а «Волынь» дома на последних минутах вырвала волевую победу над «Прикарпатьем».
«Олимпик» - «Горняк-Спорт» - 0:1
Гол: Кравчук 60
«Волынь» - «Прикарпатье» - 2:1
Голы: Кобзарь 86, Ляшенко 90+2 (с пенальти) – Француз 53
На 74-й минуте Барчук (Прикарпатье) не забил пенальти.
Источник — Sport.ua
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