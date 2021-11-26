Первая лига. Волевая победа Волыни, поражение Олимпика

Сегодня, 26 ноября, прошли два стартовых матча 20-го тура Первой лиги, который станет последним перед почти 4-месячным зимним перерывом. «Олимпик» дома проиграл «Горняку-Спорт», а «Волынь» дома на последних минутах вырвала волевую победу над «Прикарпатьем».

«Олимпик» - «Горняк-Спорт» - 0:1

Гол: Кравчук 60

«Волынь» - «Прикарпатье» - 2:1

Голы: Кобзарь 86, Ляшенко 90+2 (с пенальти) – Француз 53

На 74-й минуте Барчук (Прикарпатье) не забил пенальти.

Турнирная таблица Первой лиги