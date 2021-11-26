Владимир ШАРАН: «Не хочется в соперники сборной Украины грандов»

Специалист – о предстоящей жеребьевке плей-офф квалификации чемпионата мира

  • 26.11.2021 01:59
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Владимир ШАРАН: «Не хочется в соперники сборной Украины грандов»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран высказался о предстоящей жеребьевке плей-офф чемпионата мира.

«Какой самый приемлемый вариант по соперникам? Не хочется, понятное дело, каких-то грандов. Петраков вроде бы фартовый (смеется). Ну посмотрим, насколько фартовый (смеется). Ну, что-то, мне кажется, как всегда бывает, мы попадем на итальянцев. Мне кажется, нам попадется такой соперник, которого нам не хочется. Но у Украины обычно так бывает, что нам попадаются в плей-офф гранды. Сразу вспоминается матч, когда у французов дома выиграли 2:0, а в Париже 0:3 уступили.

А в идеале кого бы хотелось увидеть в соперниках? Хочется сыграть с такой командой, с которой мы будем играть на равных. Но сама игра покажет, как будет. Регламент тяжелый. Лучше, когда игра дома и игра на выезде.

Но задача минимум выполнена. И, самое главное, что мы живем надеждами до весны. Это уже здорово, что мы будем переживать за Украину. Так и должно было быть. Мы верили, что наша сборная выйдет в плей-офф. Была бы трагедия, если бы не обыграли Боснию. Было бы очень обидно, так как мы все переживаем за Украину», - сказал Шаран.

Напомним, что очередной соперник сборной Украины на пути в Катар определится после жеребьевки, которая состоится 26 ноября.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы – 24 и 25 марта, финалы – 28 и 29 марта.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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