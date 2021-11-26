Еще один конкурент для Шахтера. Интер заинтересовался Хулианом Альваресом

Миланский «Интер» стал еще одним клубом, который проявляет интерес к форварду «Ривер Плейта» и сборной Аргентины Хулиану Альваресу. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, в ближайшее время заместитель спортивного директора «Интера» Дарио Баччин отправится в Аргентину, чтобы вживую посмотреть один из матчей Альвареса.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Альваресу проявляет «Шахтер». Также в списке претендентов на 21-летнего форварда – «Реал», «Ювентус», «Милан», «Тоттенхэм» и «Байер».

В нынешнем сезоне на счету Альвереса 20 голов и 13 ассистов в 41 матче за «Ривер Плейт» во всех турнирах. В контракте игрока прописана клаусула в размере 25 миллионов долларов (примерно 22 миллиона евро).