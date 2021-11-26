Еще один конкурент для Шахтера. Интер заинтересовался Хулианом Альваресом

Чемпионы Италии также интересуются форвардом «Ривер Плейта»

  • 26.11.2021 00:50
  • 76 просмотров
  • 2 комментария
Еще один конкурент для Шахтера. Интер заинтересовался Хулианом Альваресом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Миланский «Интер» стал еще одним клубом, который проявляет интерес к форварду «Ривер Плейта» и сборной Аргентины Хулиану Альваресу. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, в ближайшее время заместитель спортивного директора «Интера» Дарио Баччин отправится в Аргентину, чтобы вживую посмотреть один из матчей Альвареса.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Альваресу проявляет «Шахтер». Также в списке претендентов на 21-летнего форварда – «Реал», «Ювентус», «Милан», «Тоттенхэм» и «Байер».

В нынешнем сезоне на счету Альвереса 20 голов и 13 ассистов в 41 матче за «Ривер Плейт» во всех турнирах. В контракте игрока прописана клаусула в размере 25 миллионов долларов (примерно 22 миллиона евро).

Источник — твиттер Николо Скиры

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 26.11.2021 01:08
    -1
    Понятное дело Шахтер в этом списке предпоследний , а у ДинамО нет денег, но вы там держитесь!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 26.11.2021 01:08
    -1
    Понятное дело Шахтер в этом списке предпоследний , а у ДинамО нет денег, но вы там держитесь!
    Ссылка
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