КОНТЕ о поражении от Муры: «Кто-то думает, что я волшебник»

В четверг «Тоттенхэм» в пятом туре Лиги конференций на выезде сенсационно проиграл «Муре» 1:2. Главный тренер «Шпор» Антонио Конте признался, что его не волнует тот факт, что исправлять проблемы в команде придется очень долго:

«Честно, я не боюсь. Меня это не волнует. Конечно, нам нужно время. Нужно время и терпение, и это не оправдание. Я не люблю искать оправдания, но хочу быть честным. Поэтому говорю, что мы начали работу, и нам нужно время.

Фанаты должны проявить терпение. Нужно сохранять единство и пытаться улучшить команду, вывести ее на новый уровень. Но нам нужно время.

Кто-то думает: пришел новый тренер, и Конте побеждал в прошлом, а поэтому является волшебником. Единственная магия, на которую я способен, – это работа.

Нужно работать, чтобы прогрессировать. Я буду внедрять свои методы и идеи. Но нужно понять, что для этого необходимо время».