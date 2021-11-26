КОНТЕ о поражении от Муры: «Кто-то думает, что я волшебник»

Наставник «Тоттенхэма» прокомментировал провальный матч

  • 26.11.2021 00:31
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  • 1 комментарий
КОНТЕ о поражении от Муры: «Кто-то думает, что я волшебник»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

В четверг «Тоттенхэм» в пятом туре Лиги конференций на выезде сенсационно проиграл «Муре» 1:2. Главный тренер «Шпор» Антонио Конте признался, что его не волнует тот факт, что исправлять проблемы в команде придется очень долго:

«Честно, я не боюсь. Меня это не волнует. Конечно, нам нужно время. Нужно время и терпение, и это не оправдание. Я не люблю искать оправдания, но хочу быть честным. Поэтому говорю, что мы начали работу, и нам нужно время.

Фанаты должны проявить терпение. Нужно сохранять единство и пытаться улучшить команду, вывести ее на новый уровень. Но нам нужно время.

Кто-то думает: пришел новый тренер, и Конте побеждал в прошлом, а поэтому является волшебником. Единственная магия, на которую я способен, – это работа.

Нужно работать, чтобы прогрессировать. Я буду внедрять свои методы и идеи. Но нужно понять, что для этого необходимо время».

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(6 голосов)

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Комментарии
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    maverik
    maverik, 26.11.2021 00:53
    0
    Судя по твоей зарплате то да ......
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