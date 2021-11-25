Мура
2 : 1
Тоттенхэм
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

У Конте проблемы. Тоттенхэм проиграл Муре в Лиге конференций

Выход «Шпор» в плей-офф под вопросом

  • 25.11.2021 22:03
  • 572 просмотра
  • 3 комментария
У Конте проблемы. Тоттенхэм проиграл Муре в Лиге конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Тоттенхэм» в пятом туре Лиги конференций на выезде потерпел сенсационное поражение от словенской «Муры» - 1:2. Подопечные Антонио Конте с 32-й минуты играли в меньшинстве после удаления Райана Сессеньона, и пропустили решающий гол на 94-й минуте.

«Мура» - «Тоттенхэм» - 2:1
Голы: Хорват 11, Мароша 90+4 – Кейн 72

В другом матче группы G «Ренн» и «Витесс» выдали результативную ничью 3:3. «Ренн» досрочно обеспечил себе второе место в группе, а «Витесс» догнал «Тоттенхэм» и поставил выход команды Конте в плей-офф под большой вопрос.

Турнирная таблица группы G:

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pol-55
    pol-55, 25.11.2021 22:20
    0
    Мура*,му*ра для Конте,налажал так налажал притащили с Родины вратаря Голлини дыра дырой,летом нафик домой,откопал Сессеньонау же второй матч,а он сегодня оставил на полтора тайма Тотем в меньшенстве,хорошо хоть Ренн не продул тоже выигрывать 3-1 и ...,в общем весело в группе,жаль Кейна что он должен играть в нынешньом Тотеме,который умудряется пропустить на 5й минуте с 4х добавленых,а Мура!у них праздник в них первый рекорд,а к нему денежка кто с муравцев поставил хоть 1евро,получит 15!
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    avk2307
    avk2307, 25.11.2021 22:14
    0
    Петр Смирнов, 25.11.2021 22:11
    То же мне сенсация, Мура уже Арсенал выбивала.
    Специалисты по Лондону получаются.
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    Петр Смирнов
    Петр Смирнов, 25.11.2021 22:11
    0
    То же мне сенсация, Мура уже Арсенал выбивала.
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