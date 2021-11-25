У Конте проблемы. Тоттенхэм проиграл Муре в Лиге конференций

Сегодня «Тоттенхэм» в пятом туре Лиги конференций на выезде потерпел сенсационное поражение от словенской «Муры» - 1:2. Подопечные Антонио Конте с 32-й минуты играли в меньшинстве после удаления Райана Сессеньона, и пропустили решающий гол на 94-й минуте.

«Мура» - «Тоттенхэм» - 2:1

Голы: Хорват 11, Мароша 90+4 – Кейн 72

В другом матче группы G «Ренн» и «Витесс» выдали результативную ничью 3:3. «Ренн» досрочно обеспечил себе второе место в группе, а «Витесс» догнал «Тоттенхэм» и поставил выход команды Конте в плей-офф под большой вопрос.

Турнирная таблица группы G: