Сегодня «Мура» в пятом туре Лиги конференций дома сенсационно обыграла «Тоттенхэм» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Амадей Мароша (Мура).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
|32'
|Игрок команды Тоттенхэм получает красную карточку.
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Томи Хорват (Мура).
Источник — Sport.ua
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