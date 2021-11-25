Лига Европы. Лестер обыграл Легию и возглавил группу С

Сегодня «Легия» в матче пятого тура Лиги Европы дома уверенно обыграла «Легию» - 3:1. Эта победа позволила команде Брендана Роджерса возглавить группу С. Однако судьба путевок плей-офф в этом квартете решится лишь в последнем туре – все команды сохраняют шансы как на первое, так и на последнее место в группе.

Вчера в первом матче пятого тура в группе С «Спартак» дома обыграл «Наполи» - 2:1.

«Лестер» - Легия» - 3:1

Голы: Дака 11, Мэддисон 21, Ндиди 33 – Младенович 26

Турнирная таблица группы С: