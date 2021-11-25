Лестер
3 : 1
Легия
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лига Европы. Лестер обыграл Легию и возглавил группу С

Судьба путевок в плей-офф определится в последнем туре

  • 25.11.2021 23:55
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Лига Европы. Лестер обыграл Легию и возглавил группу С
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Легия» в матче пятого тура Лиги Европы дома уверенно обыграла «Легию» - 3:1. Эта победа позволила команде Брендана Роджерса возглавить группу С. Однако судьба путевок плей-офф в этом квартете решится лишь в последнем туре – все команды сохраняют шансы как на первое, так и на последнее место в группе.

Вчера в первом матче пятого тура в группе С «Спартак» дома обыграл «Наполи» - 2:1.

«Лестер» - Легия» - 3:1
Голы: Дака 11, Мэддисон 21, Ндиди 33 – Младенович 26

Турнирная таблица группы С:

Источник — Sport.ua

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