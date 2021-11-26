В матче пятого тура группового раунда Лиги Европы английский «Лестер» обыграл польскую «Легию» из Варшавы со счетом 3:1.
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Онинье-Уилфред Ндиди (Лестер).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Филип Младенович (Легия).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Патсон Дака (Лестер).
Источник — MEGOGO
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