ВИДЕО. Бисиклета Абрахама! Рома отгрузила Заре фантастический 4-й гол

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».

Хозяева поля отгрузили 4-й гол гостям на 75-й минуте. Тэмми Абрахам оформил дубль очень красиво, исполнив бисиклету в прыжке.

Двумя днями ранее бисиклету исполнил Роберт Левандовски в матче «Баварии» против «Динамо» в Киеве.

ГОЛ! 4:0. Тэмми Абрахам, 75 мин.