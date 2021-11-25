ВИДЕО. Бисиклета Абрахама! Рома отгрузила Заре фантастический 4-й гол

Подопечные Виктора Скрипника не оказали достойного сопротивления в Риме

  • 25.11.2021 23:45
  • 604 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Бисиклета Абрахама! Рома отгрузила Заре фантастический 4-й гол
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».

Хозяева поля отгрузили 4-й гол гостям на 75-й минуте. Тэмми Абрахам оформил дубль очень красиво, исполнив бисиклету в прыжке.

Двумя днями ранее бисиклету исполнил Роберт Левандовски в матче «Баварии» против «Динамо» в Киеве.

ГОЛ! 4:0. Тэмми Абрахам, 75 мин.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    adidas777
    adidas777, 26.11.2021 00:02
    0
    Браво собачка!
    Держи косточку!
    Беги служить дальше!
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    Alex Romanov
    online
    Alex Romanov, 25.11.2021 23:58
    0
    В ворота наших клубов в Европе уже побывала сотня фантастических мячей в последнии годы.
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