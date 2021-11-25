ВИДЕО. Бисиклета Абрахама! Рома отгрузила Заре фантастический 4-й гол

25 ноября в 22:00 в Риме проходит матч 5-го тура Лиги конференций, в котором играют «Рома» и «Заря».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хозяева поля отгрузили 4-й гол гостям на 75-й минуте. Тэмми Абрахам оформил дубль очень красиво, исполнив бисиклету в прыжке.
Двумя днями ранее бисиклету исполнил Роберт Левандовски в матче «Баварии» против «Динамо» в Киеве.
ГОЛ! 4:0. Тэмми Абрахам, 75 мин.
Источник — Sport.ua
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