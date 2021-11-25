5-й тур Лиги конференций. Заря тоже в ауте: Украина весной без еврокубков

25 ноября прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций.
Луганская «Заря» проиграла в Италии «Роме» (0:4) и потеряла все шансы на продолжение борьбы весной.
В другом матче игрового дня норвежский «Буде-Глимт» дважды забил в ворота ЦСКА из Софии (2:0) и тоже стал недосягаемым для луганского клуба.
- Таким образом, Украина осталась весной без еврокубков.
Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига конференций 2021/22
5-й тур, 25 ноября
- 17:00. Кайрат Алматы (Казахстан) – Базель (Швейцария) – 2:3
- 17:00. Флора (Эстония) – Партизан (Сербия) – 1:0
19:45. Первый блок матчей
- Карабах (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:2
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Копенгаген (Дания) – 0:4
- Маккаби Хайфа (Израиль) – Унион Берлин (Германия) – 0:1
- Мура (Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1
- Ренн (Франция) – Витесс (Нидерланды) – 3:3
- Славия Прага (Чехия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:2
- Слован Братислава (Словакия) – ПАОК (Греция) – 0:0
- ХИК (Финляндия) – Алашкерт (Армения) – 1:0
22:00. Второй блок матчей
- Анортосис (Кипр) – Гент (Бельгия) – 1:0
- Буде-Глимт (Норвегия) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0
- Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЛАСК (Австрия) – 0:1
- Рандерс (Дания) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1
- Рома (Италия) – Заря (Луганск) – 4:0
- Яблонец (Чехия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 1:1
Источник — Sport.ua
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не наиграли даже близко
первых 2х потеряли не заметили, шахта с трудом просочилась в группу где вместе с ДК синхронно позорилась ... зорька только благодаря новой системе провались в новый турнир где обыграло дворовой по нынешним меркам болгарский клуб.
всем спасибо .... все свободны
Если все клубы еще в сито попав запутались, то шо б их ждало выйди они дальше хоть на 1 стадию, хотя шансы и так были никакие как и оказалось в итоге.
У цьому році обидва клуби пролізли в ЛЧ, рівню якої не відповідають, + отримали серйозних суперників + дехто облажався з молдаванами. Зоря ж свої "трошки" взяла. У підсумку якраз трошки очок маємо
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