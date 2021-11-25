5-й тур Лиги конференций. Заря тоже в ауте: Украина весной без еврокубков

25 ноября прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций.

Луганская «Заря» проиграла в Италии «Роме» (0:4) и потеряла все шансы на продолжение борьбы весной.

В другом матче игрового дня норвежский «Буде-Глимт» дважды забил в ворота ЦСКА из Софии (2:0) и тоже стал недосягаемым для луганского клуба.

Таким образом, Украина осталась весной без еврокубков.

Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

5-й тур, 25 ноября

17:00. Кайрат Алматы (Казахстан) – Базель (Швейцария) – 2:3

(Швейцария) – 2:3 17:00. Флора (Эстония) – Партизан (Сербия) – 1:0

19:45. Первый блок матчей

Карабах (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:2

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Копенгаген (Дания) – 0:4

(Дания) – 0:4 Маккаби Хайфа (Израиль) – Унион Берлин (Германия) – 0:1

(Германия) – 0:1 Мура (Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1

(Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1 Ренн (Франция) – Витесс (Нидерланды) – 3:3

Славия Прага (Чехия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:2

Слован Братислава (Словакия) – ПАОК (Греция) – 0:0

ХИК (Финляндия) – Алашкерт (Армения) – 1:0

22:00. Второй блок матчей

Анортосис (Кипр) – Гент (Бельгия) – 1:0

(Кипр) – Гент (Бельгия) – 1:0 Буде-Глимт (Норвегия) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0

(Норвегия) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0 Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЛАСК (Австрия) – 0:1

(Австрия) – 0:1 Рандерс (Дания) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1

(Дания) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1 Рома (Италия) – Заря (Луганск) – 4:0

(Италия) – Заря (Луганск) – 4:0 Яблонец (Чехия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 1:1

Турнирные таблицы ЛК