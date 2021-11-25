5-й тур Лиги конференций. Заря тоже в ауте: Украина весной без еврокубков

25 ноября прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций

  • 25.11.2021 23:59
  • 618 просмотров
  • 6 комментариев
5-й тур Лиги конференций. Заря тоже в ауте: Украина весной без еврокубков
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций.

Луганская «Заря» проиграла в Италии «Роме» (0:4) и потеряла все шансы на продолжение борьбы весной. 

В другом матче игрового дня норвежский «Буде-Глимт» дважды забил в ворота ЦСКА из Софии (2:0) и тоже стал недосягаемым для луганского клуба.

  • Таким образом, Украина осталась весной без еврокубков.

Впервые с сезона 2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Лига конференций 2021/22

5-й тур, 25 ноября

  • 17:00. Кайрат Алматы (Казахстан) – Базель (Швейцария) – 2:3
  • 17:00. Флора (Эстония) – Партизан (Сербия) – 1:0

19:45. Первый блок матчей

  • Карабах (Азербайджан) – Омония (Кипр) – 2:2
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Копенгаген (Дания) – 0:4
  • Маккаби Хайфа (Израиль) – Унион Берлин (Германия) – 0:1
  • Мура (Словения) – Тоттенхэм (Англия) – 2:1
  • Ренн (Франция) – Витесс (Нидерланды) – 3:3
  • Славия Прага (Чехия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 2:2
  • Слован Братислава (Словакия) – ПАОК (Греция) – 0:0
  • ХИК (Финляндия) – Алашкерт (Армения) – 1:0

22:00. Второй блок матчей

  • Анортосис (Кипр) – Гент (Бельгия) – 1:0
  • Буде-Глимт (Норвегия) – ЦСКА София (Болгария) – 2:0
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль) – ЛАСК (Австрия) – 0:1
  • Рандерс (Дания) – ЧФР Клуж (Румыния) – 2:1
  • Рома (Италия) – Заря (Луганск) – 4:0
  • Яблонец (Чехия) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 1:1

Турнирные таблицы ЛК

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Кохан
    online
    Александр Кохан, 26.11.2021 00:05
    +1
    До цього все йшло.Ця мить настала.Може і на краще.Прикро,але що поробиш.
    Ссылка
    HaloGen
    HaloGen, 26.11.2021 01:31
    0
    не жили богато ну и куй с ними ... с еврокубками
    не наиграли даже близко
    первых 2х потеряли не заметили, шахта с трудом просочилась в группу где вместе с ДК синхронно позорилась ... зорька только благодаря новой системе провались в новый турнир где обыграло дворовой по нынешним меркам болгарский клуб.
    всем спасибо .... все свободны
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 26.11.2021 00:17
    0
    Все закономерно по сути.
    Если все клубы еще в сито попав запутались, то шо б их ждало выйди они дальше хоть на 1 стадию, хотя шансы и так были никакие как и оказалось в итоге.
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    an52
    an52, 26.11.2021 00:22
    -1
    Довгі роки очки набирали два клуби + трохи Зоря. Інший шлак все одно що й не брав участі.
    У цьому році обидва клуби пролізли в ЛЧ, рівню якої не відповідають, + отримали серйозних суперників + дехто облажався з молдаванами. Зоря ж свої "трошки" взяла. У підсумку якраз трошки очок маємо
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    Spectra
    Spectra, 26.11.2021 00:43
    -2
    Просто не повезло попасть в такую группу с Ромой и как оказалось крепкий орешек Будё/Глимт за Зарю вообще не стыдно, была бы группа по легче думаю Заря бы вышла в плей-офф!
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    TimurKhAI
    TimurKhAI, 26.11.2021 00:15
    -2
    Многоходовочка от наших сборников: вылететь из еврокубков ещё осенью, чтобы к мартовским поединкам за выход на ЧМ подойти максимально свежими и не утомлёнными первым раундом плей-офф ЛЧ/ЛЕ/ЛК
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