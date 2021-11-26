25 ноября прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций.
Норвежский «Буде-Глимт» обыграл ЦСКА из Софии (2:0) и стал недосягаемым для луганской «Зари», которая выбыла из турнира.
Буде-Глимт – ЦСКА София – 2:0 Неудачный исход для Зари. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Сондре Фет, 25 мин.
ГОЛ! 2:0. Эрик Ботхейм, 85 мин.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Сондре Брунстад (Будё-Глимт).
Источник — Sport.ua
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