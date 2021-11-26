Будё-Глимт
2 : 0
ЦСКА София
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Буде-Глимт – ЦСКА София – 2:0 Неудачный исход для Зари. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги конференций

  • 26.11.2021 00:59
  • 44 просмотра
  • 1 комментарий
Буде-Глимт – ЦСКА София – 2:0 Неудачный исход для Зари. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций.

Норвежский «Буде-Глимт» обыграл ЦСКА из Софии (2:0) и стал недосягаемым для луганской «Зари», которая выбыла из турнира.

Буде-Глимт – ЦСКА София – 2:0 Неудачный исход для Зари. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Сондре Фет, 25 мин.

ГОЛ! 2:0. Эрик Ботхейм, 85 мин.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Эрик Ботхейм (Будё-Глимт).
25' ГОЛ ! Мяч забил Сондре Брунстад (Будё-Глимт).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 26.11.2021 01:25
    0
    Эмблема у ЦСКА как вьетнамская звездочка. Совок совком.
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