Локомотив М
0 : 3
Лацио
25.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Локомотив – Лацио – 0:3. Как Иммобиле феерил в Москве. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги Европы

  • 25.11.2021 22:15
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Локомотив – Лацио – 0:3. Как Иммобиле феерил в Москве. Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

​25 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:3).

Локомотив – Лацио – 0:3. Как Иммобиле феерил в Москве. Видео голов и обзор

ГОЛ! 0:1. Иммобиле, 56 мин.

ГОЛ! 0:2. Иммобиле, 63 мин.

ГОЛ! 0:3. Педро, 87 мин.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
63' ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
56' ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).

Источник — Sport.ua

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