Локомотив М

25 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы, в котором «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:3).
Локомотив – Лацио – 0:3. Как Иммобиле феерил в Москве. Видео голов и обзор
ГОЛ! 0:1. Иммобиле, 56 мин.
ГОЛ! 0:2. Иммобиле, 63 мин.
ГОЛ! 0:3. Педро, 87 мин.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Родригес (Лацио).
|63'
|ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|56'
|ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
Источник — Sport.ua
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