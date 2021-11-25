Лига Европы. Лацио в Москве разгромило Локомотив

Сегодня «Лацио» в пятом туре Лиги Европы в Москве разгромило местный «Локомотив» со счетом 3:0. Дубль на счету главной звезды римлян, Чиро Иммобиле.
«Локомотив» - «Лацио» - 0:3
Голы: Иммобиле 56, 63, Педро 87
В другом матче группы «Марсель» на выезде проиграл «Галатасараю» - 2:4. Такой результат позволил «Лацио» досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы.
Турнирная таблица группы Е:
Источник — Sport.ua
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