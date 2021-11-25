В четверг, 25 ноября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч пятого тура Лиги Европы УЕФА по футболу, в котором сыграют московский «Локомотив» и римский «Лацио». Стартовый свисток португальского рефери Артура Диаша прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Локомотив Москва



«Железнодорожники» начинали текущую еврокубковую кампанию под руководством сербского специалиста Марко Николича, однако из-за неудачной серии, в том числе – и в Лиге Европы УЕФА, были вынуждены завершить сотрудничество с данным наставником, а на его место в последствии пришел Маркус Гисдоль. На плечи немецкого главного тренера сразу упали не только проблемы с выступлениями команды, но и решение руководства клуба напрочь поменять вектор развития всей футбольной структуры. Как итог, пока на верхушке мечтают о том, как будут продавать своих воспитанников за внушительные суммы, новоиспеченному наставнику приходится решать задачи куда более приземленного уровня.

В частности, на внутренней арене «Локомотив» уже достаточно серьезно отстал от несменного чемпиона последних лет, «Зенита», и в обозримом будущем вряд ли сумеет сократить дистанцию в восемь очков. При этом, команда на минувших выходных уступила грозненскому «Ахмату» (1:2), после чего отдельным футболистом с высоким внутрикомандным статусом пришлось идти на тяжелую беседу с фанатами после игры. Там им мягко намекнули, что ситуацию пора бы исправлять уже в ближайшие сроки, а отговорка о якобы трудностях с адаптацией при работе с новым главным тренером будет позволять закрывать глаза на неудачи еще не так уж и долго.

Лацио



Ситуация в группе E такова, что команды за четыре тура сумели забить всего 12 голов на четверых. Показатель это достаточно низкий, поэтому совершенно не удивляет тот факт, что в этом квартете отмечены только три победы, а все остальные игры завершались ничейными счетами. И это при том, что в состав данной подгруппы входят еще и такие команды как турецкий «Галатасарай» и французский «Марсель». Легко заметить недостаточную степень мотивации тратить свои силы еще и на еврокубковые матчи посреди недели перед очередными тяжелыми выходными.

К слову о тяжелых выходных, коллектив Маурицио Сарри заставил своего наставника краснеть после поражения от туринского «Ювентуса» на своем поле, что стало поводом для опытного итальянского специалиста серьезно поговорить со своими подопечными. Было очевидно, что процесс трансформации «орлов» под требования «курильщика всея Серии А» и его тактическую схему 4-3-3 не пройдет гладко, после стольких лет игры с тремя игроками в обороне, однако кризис результатов затянулся, и уже в скором времени руководство начнет спрашивать с Сарри отчетность о проделанной им работе. Хорошо было бы иметь выход в плей-офф еврокубка в кармане во время такой беседы.

Ориентировочные составы



«Локомотив» Москва: Худяков – Рыбус, Едвай, Пабло, Сильянов – Бека Бека, Марадишвили, Баринов – Рыбчинский, Камано, Керк.

«Лацио»: Стракоша – Хисай, Ачерби, Фелипе, Лаццари – Милинкович-Савич, Лейва, Катальди – Дзакканьи, Луис Альберто, Андерсон.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре гости сумеют одержать победу, однако сам матч вряд ли получится результативным. Нашей ставкой будет позиция – «Лацио» победит и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

25 ноября, четверг