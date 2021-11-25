Рома – Заря. Скрипник назвал основной состав на бой против команды Моуриньо

25 ноября в 22:00 состоится матч 5-го тура Лиги конференций

  • 25.11.2021 20:45
  • 3257 просмотров
  • 13 комментариев
Рома – Заря. Скрипник назвал основной состав на бой против команды Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября в 22:00 в Риме состоится матч 5-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Рома» и «Заря». 

 Лига конференций. Турнирная таблица группы C

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Рома – Заря. Скрипник назвал основной состав на бой против команды Моуриньо

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Кумбулла, Карсдорп, Верету, Мхитарян, Эль-Шаарви, Перес, Дзаньоло, Абрахам.

Запас: Фузато, Ибаньес, Пеллегрини, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Диавара, Бове, Дарбу, Миссори, Залевски, Трипи.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Рейс, Цвек, Булеца, Кабаев, Аллахьяр, Шахаб, Громов.

Запас: Сапутин, Жилкин, Хомченовский, Гладкий, Назарина, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 25.11.2021 20:48
    +5
    О, Кабаев в составе. Ждем 10 ударов от него выше ворот.
    Ссылка
    Denmark1107
    Denmark1107, 25.11.2021 21:27
    +4
    Davidson, 25.11.2021 21:16
    Ну уже 1-1
    +++
    Та все рівно, Бро, така якась глибинна травма душі, за Наші команди. І лють на цього недопреза ФФУ падалЬку. То мурло хоч в курсі, які показники у конкурентів..?
    Ссылка
    APL
    online
    APL, 25.11.2021 20:53
    +3
    Давай Зорька. Покажіть що ви можете. Сьогодні надіюсь дійсно вся Україна буде вболівати, а не так як попередні 2 дні
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 25.11.2021 21:43
    +1
    Якась невпевненість у очах Віктора
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 25.11.2021 21:16
    +1
    Denmark1107, 25.11.2021 21:14
    Та хоча б Зоря порадувала...
    Дивишся на поточні матчі - Байер-Селтік 1:2 // Мура-Тоттенгем 1:0... І так лажово на душі робиться за ці ДВА ніякі вечори - вівторок-середа.
    Ну уже 1-1
    Ссылка
    Denmark1107
    Denmark1107, 25.11.2021 21:14 (изменен)
    +1
    Та хоча б Зоря порадувала...
    Дивишся на поточні матчі - Байер-Селтік 1:2 // Мура-Тоттенгем 1:0... І так лажово на душі робиться за ці ДВА ніякі вечори - вівторок-середа.
    Ссылка
    наше всё
    наше всё, 25.11.2021 21:03
    +1
    Ну очень маловероятно, что болгары выиграют при -7 за Полярным кругом. Так что остаётся только лоб в лоб.
    Ссылка
    vruthiy-112
    vruthiy-112, 25.11.2021 21:39
    0
    1 - 2
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 25.11.2021 21:19
    0
    Ёкарный Бабай, 25.11.2021 21:16
    Кого угодно У этого чела 12 голов за 200 матчей карьеры. Он постоянно лупит по воробьям. Такой футболист шо ппц
    Видимо нет никого больше
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 25.11.2021 21:16
    0
    Davidson, 25.11.2021 21:14
    Кого ставить?Против Ромы
    Кого угодно У этого чела 12 голов за 200 матчей карьеры. Он постоянно лупит по воробьям. Такой футболист шо ппц
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 25.11.2021 21:14
    0
    Ёкарный Бабай, 25.11.2021 20:48
    О, Кабаев в составе. Ждем 10 ударов от него выше ворот.
    Кого ставить?Против Ромы
    Ссылка
    Davidson
    online
    Davidson, 25.11.2021 21:19
    -1
    vruthiy-112, 25.11.2021 21:15
    Питання тільки по Громову , але цей валенок повинен колись зіграти...
    Там большинство такие ...
    Ссылка
    vruthiy-112
    vruthiy-112, 25.11.2021 21:15
    -1
    Питання тільки по Громову , але цей валенок повинен колись зіграти...
    Ссылка
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