25 ноября в 22:00 в Риме состоится матч 5-го тура Лиги конференций, в котором сыграют «Рома» и «Заря».
Лига конференций. Турнирная таблица группы C
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Рома – Заря. Скрипник назвал основной состав на бой против команды Моуриньо
Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Кумбулла, Карсдорп, Верету, Мхитарян, Эль-Шаарви, Перес, Дзаньоло, Абрахам.
Запас: Фузато, Ибаньес, Пеллегрини, Шомуродов, Рейнолдс, Майораль, Диавара, Бове, Дарбу, Миссори, Залевски, Трипи.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Заря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Рейс, Цвек, Булеца, Кабаев, Аллахьяр, Шахаб, Громов.
Запас: Сапутин, Жилкин, Хомченовский, Гладкий, Назарина, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко.
Главный тренер: Виктор Скрипник.
📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaZorya 🟨🟥— AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2021
DAJE ROMA!#ASRoma #UECL pic.twitter.com/j98pqQDLFo
Источник — Sport.ua
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Та все рівно, Бро, така якась глибинна травма душі, за Наші команди. І лють на цього недопреза ФФУ падалЬку. То мурло хоч в курсі, які показники у конкурентів..?
Дивишся на поточні матчі - Байер-Селтік 1:2 // Мура-Тоттенгем 1:0... І так лажово на душі робиться за ці ДВА ніякі вечори - вівторок-середа.
Дивишся на поточні матчі - Байер-Селтік 1:2 // Мура-Тоттенгем 1:0... І так лажово на душі робиться за ці ДВА ніякі вечори - вівторок-середа.
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