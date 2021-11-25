Интер – Шахтер: А могло ли быть иначе?

Нет, не могло

  • 25.11.2021 12:17
  • 1382 просмотра
  • 26 комментариев
Интер – Шахтер: А могло ли быть иначе?
© ФК Шахтер

«Шахтер» впервые за последние десять лет не сыграет весной в еврокубках. Это стало понятно после поражения «горняков» в Милане. Как дончане докатились до такого неутешительного финала – давайте попробуем разобраться.

Де Дзерби: что это было?

Перед игрой в одном из своих интервью тренер «горняков» Де Дзерби сказал следующее: «в случае победы над «Интером» и «Шерифом» для «Шахтера» откроются все двери». В точку. В том смысле, что две победы обязательно вывели бы донецкую команду в еврокубки. И ключевой в этом смысле игрой была встреча с командой Симоне Индзаги. В матче против «Интера» нашего вице-чемпиона не устраивала и ничья – нужно было обязательно выигрывать.

ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Извините, но лично мне так и не удалось разглядеть, хоть и всматривался я пристально, за счет чего или кого «Шахтер» собирался побеждать. Скажу так: я не увидел четкого тренерского плана от Де Дзерби. Мне кажется, план этот был что-то типа «авось, небось, как-нибудь». Вот у Луческу в домашней игре против «Баварии» был план. Пускай он и не сработал. Но там может быть отмазка – это же «Бавария», пускай и обескровленная, но одна из самых сильных команд мира. «Интер» - далеко не самая сильная команда мира. И первая игра с «Шахтером» это утверждение лишь подтвердит. Да и вторая – тоже. Но «горняки» не пытались доказать очевидное. Собственно, они ничего не пытались доказать. Тоска.

Степаненко: вынужденная замена или?

Первый тайм с горем пополам отстояли: нулевая ничья. Хозяева смотрелись получше, но гости не пропустили. В первую очередь благодаря сейвам Трубина и хорошей игре в центре поля Степаненко. На второй тайм Тарас не вышел. Вышел Маркос Антонио. И «Шахтер» в итоге пропустил два мяча. Совпадение? Не думаю. Мне сложно утверждать, почему в перерыве был заменен капитан: может, он не мог продолжать игру из-за повреждения. Такое тоже может быть. Но факт в том, что Де Дзерби не умеет играть без Степаненко. Хотя и очень часто игнорирует украинского полузащитника. Даже если у Тараса были проблемы со здоровьем, у Де Дзерби на этот случай должен был быть план «Б». Хотя, о чем это я: у него даже плана «А» не оказалось.


ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Розыгрыш мяча от Трубина: ну не его это

Выходить в атаку «Шахтер» должен непременно через короткий розыгрыш мяча центрбеками, в котором (то есть в розыгрыше) обязательно должен участвовать голкипер. У голкипера этот довольно сложный элемент не получается. Не получается от слова напрочь. Но тренер сказал, и Трубин делает. И пофиг, что уже в первом тайме при прессинге соперника донецкий вратарь наошибался при перепасовке со своими защитниками на три матча вперед. Главное – гнуть свою линию. Вот он, нынешний наставник «горняков», ставящий знак равенства между упрямством и принципиальностью. 

Тем не менее, «Шахтер» проиграл группу не в Милане, а в Тирасполе

«Шахтеру» явно не хватило бойцовских качеств на «Джузеппе Меацца». Не хватило настроя. «Яиц», одним словом. Но, все же, «горняки» проиграли нынешнюю еврокампанию не в Милане. И не в двух матчах против «Реала». Как ни крути, чемпион Италии и вице-чемпион Испании повыше классом будут. Проиграли они в стартовом поединке – против «Шерифа»: команды, которая, как минимум, не выше классом. Вот тогда был настоящий провал. Тотальный. Феерический. Исправить ситуацию не получилось. Да и не рвали жилы, в общем-то. Дождались обещанной, но немного отстроченной увесистой премии за проход «Монако» - и, по всей видимости, посчитали дело сделанным. Таких не берут в космонавты.

Если матч против «Шерифа» кому-то и нужен, то это футболистам «Шахтера»


ФК Шахтер. Маркос Антонио

У последнего матча «Шахтера» в нынешнем евросезоне вывеска негромкая: «всего лишь» против чемпиона Молдовы. «Горняки» потеряли все шансы прыгнуть выше последнего места, так что болельщики вряд ли ринутся на стадион. По большому счету, тот матч никому не будет нужен: все уже понятно. Достойно завершить сезон все равно не получится: достоинство растеряли по дороге. Тем не менее, весьма бы хотелось, чтобы напоследок «Шахтер» добыл победу. Очень нужно для нашего общего рейтинга, который в нынешнем году хуже некуда. Но еще больше победа нужна футболистам донецкой команды. Чтобы показать, что они не безнадежны.  

Валерий Василенко, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 25.11.2021 12:35
    +3
    Думаю нет.
    Бестолковая итальяшка на всех соперников имеет одну тактику .
    А вчера же , во что она хотела играть , при необходимости победы - так и осталось загадкой !
    И если в УПЛ ещё получается побеждать на счёт судей и индивидуального мастерства некоторых игроков, то в ЛЧ , даже мотивированный и организованный , но далеко не топовый Шериф, смог дать по носу!
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    __FunnyCat
    __FunnyCat, 25.11.2021 12:59
    +2
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.11.2021 12:43
    Ты уже на рабочем месте и ползаешь на коленях
    Почему ты не был на матче ДК,мамка не отпустила или тебе за это не платят ?
    Оплёванная тимофеючка , я был на матче Динамо ; а когда ты хоть раз сходишь на шахтер, хоть один билет покажи с любого матча за любой год
    Как ты такой великий фанат, ни раз на родную команду не ходил ?
    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:09 (изменен)
    +1
    New Zealander, 25.11.2021 12:39
    Могло эсли бы Траоре, Исмаили и Патрик бы играли. А ещё надо дождаться зимы чтобы подписали Богу и остальных ребят. Вот тогда и заиграем. Ждём...
    Каких остальных ребят
    Пару трансферных окон назад вы орали, что ДоДо теТе Соломон Антонио и Майкон с Витаои Фернандо - будущие победители ЛЧ , дрим- тим топ состав , покорители Европы
    На их место уже пришли Траоре , Педриньйо и Марлон + есть будущий Шевченко Судаков, и мечта всех грандов - Мудрик
    Из прошлых же никто не ушёл
    —-
    Куда вы ещё ребят докупать собрались , а главное куда нынешних топарей девать будете?
    Ссылка
    Alex Romanov
    Alex Romanov, 25.11.2021 12:59
    +1
    Не будь Де Дзерби таким прямолинейным в своей философии, могли не проиграть по крайней мере. Что толку от такого стиля игры, если Шахтёр мало того что привозит торбу опасных моментов на свои ворота, так ещё в ответ мало что создаёт у ворота Интера? Со Степаненко в составе такой футбол ещё может выстрелить в одном случаи из пяти, но без него это похороны. Надо было перестраиваться и менять стиль игры, тем более на кону был последний шанс зацепиться за евровесну, а он как баран продолжил наступать на одни и теже грабли.
    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 25.11.2021 12:58
    +1
    New Zealander, 25.11.2021 12:39
    Могло эсли бы Траоре, Исмаили и Патрик бы играли. А ещё надо дождаться зимы чтобы подписали Богу и остальных ребят. Вот тогда и заиграем. Ждём...

    Особенно Патрик , там бы были 0-6 тогда с Интером
    Ссылка
    Sosed12345
    Sosed12345, 25.11.2021 12:53
    +1
    New Zealander, 25.11.2021 12:39
    Могло эсли бы Траоре, Исмаили и Патрик бы играли. А ещё надо дождаться зимы чтобы подписали Богу и остальных ребят. Вот тогда и заиграем. Ждём...
    Перед началом сезона вся ваша кротовня то же самое писала:" вот заиграет, вот всех будем обыгрывать". А по факту даже молдован не можете обыграть
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.11.2021 12:43
    +1
    New Zealander, 25.11.2021 12:39
    Могло эсли бы Траоре, Исмаили и Патрик бы играли. А ещё надо дождаться зимы чтобы подписали Богу и остальных ребят. Вот тогда и заиграем. Ждём...
    Если бы еще Фернандиньо ,Фред и Виллиан не продались вообще могли б уже давно ЛЧ взять.
    А так ждем Бога или Богу,как правильно
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 25.11.2021 12:35
    +1
    Могло. Но тренер был из Сасуоло и он строит, по его собственному признанию, Сасуоло №2.
    Ссылка
    _М₳✘_
    online
    _М₳✘_, 25.11.2021 13:18
    0
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:06
    Привет Максим , в очередной раз прошу тебя , скинь пожалуйста ссылку на свой ютуб канал, там где ты ругаешься с мусорником и материшь дисплей своего телефона .
    Ты звезда телеграмма , хочу и на ютубе поднять твою популярность
    Дай ссылку - у тебя подписоты сразу добавится
    привет голубая фанька, ,не переживай в группах металлиста шахты и даже дынамо,я кидал ссылочку и тут она была и на трибуну и на другие сайты ,ты такая популярная стала рыжая ботиха, ,все орут с тебя главный бот сайта Фаньке рыжей Олимпийский показывют ему с телефона,потому что он инвалид и сутками слюни пускает возле монитора и на футболы не ходит ,а теперь Скули ты мне не интересен голубой
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.11.2021 13:17
    0
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:15
    Так а реально не понимаю куда остальных ребят подписывать ? Когда нынешние 🪵 никуда не уходят
    Или у них три вингера будет играть одновременно?
    Зимой Маркевич просил усиление.
    Но чтобы бразильцы согласились надо и Мариуполь в Киев перевезти. Или хотя бы в Харьков
    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:15
    0
    avk2307, 25.11.2021 13:11
    Состав уже на 700 миллионов у Шахтера по скромным подсчетам этих троллей.
    Скоро МС догонят
    Так а реально не понимаю куда остальных ребят подписывать ? Когда нынешние 🪵 никуда не уходят
    Или у них три вингера будет играть одновременно?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.11.2021 13:13
    0
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:11
    Пока оплёваный
    В следующий раз когда будешь чистить урны Олимпийскийского, то ищи там не бычки , а билетик на матч
    Мамка не отпускакет тебя,или за это не платят ?
    Ты так и не ответила слилась как всегда
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.11.2021 13:11
    0
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:09
    Каких остальных ребят
    Пару трансферных окон назад вы орали, что ДоДо теТе Соломон Антонио и Майкон с Витаои Фернандо - будущие победители ЛЧ , дрим- тим топ состав , покорители Европы
    На их место уже пришли Траоре , Педриньйо и Марлон + есть будущий Шевченко Судаков, и мечта всех грандов - Мудрик
    Из прошлых же никто не ушёл
    —-
    Куда вы ещё ребят докупать собрались , а главное куда нынешних топарей девать будете?
    Состав уже на 700 миллионов у Шахтера по скромным подсчетам этих троллей.
    Скоро МС догонят
    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:11
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.11.2021 13:10
    Неудачник ,ты слился ?
    Так почему ты не ходишь на матчи ДК ?
    Пока оплёваный
    В следующий раз когда будешь чистить урны Олимпийскийского, то ищи там не бычки , а билетик на матч
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.11.2021 13:10
    0
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:05
    Давай так , за этот сезон сравним билеты , у кого больше посещений стадиона
    В твоём случае считаются даже те билеты - которые ты насобирала возле урн , во время мытья полов на Олимпийском
    Кто показывает меньше билетов с посещенных матчей - удаляется с сайта
    Идёт, тимофеючка ?
    ——-
    Кукарекни что то забавное перед тем как слиться
    Неудачник ,ты слился ?
    Так почему ты не ходишь на матчи ДК ?
    Ссылка
    Хуакин Гусман Лоэра
    online
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.11.2021 13:09
    0
    _М₳✘_, 25.11.2021 13:05
    Несенюк его и мама и папа и муж он его не отпускает заставляет в подвале сутками сидеть слюни пускать возле монитора с методичками
    Она очень глупая и смешная
    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:06 (изменен)
    0
    _М₳✘_, 25.11.2021 13:05
    Несенюк его и мама и папа и муж он его не отпускает заставляет в подвале сутками сидеть слюни пускать возле монитора с методичками
    Привет Максим , в очередной раз прошу тебя , скинь пожалуйста ссылку на свой ютуб канал, там где ты ругаешься с мусорником и материшь дисплей своего телефона .
    Ты звезда телеграмма , хочу и на ютубе поднять твою популярность
    Дай ссылку - у тебя подписоты сразу добавится
    Ссылка
    __FunnyCat
    __FunnyCat, 25.11.2021 13:05
    0
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.11.2021 13:02
    В твоих Лубнах есть стадион ?
    Неудачник ,давай ври оправдывайся
    Давай так , за этот сезон сравним билеты , у кого больше посещений стадиона
    В твоём случае считаются даже те билеты - которые ты насобирала возле урн , во время мытья полов на Олимпийском
    Кто показывает меньше билетов с посещенных матчей - удаляется с сайта
    Идёт, тимофеючка ?
    ——-
    Кукарекни что то забавное перед тем как слиться
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 25.11.2021 13:01
    0
    Alex Romanov, 25.11.2021 12:59
    Не будь Де Дзерби таким прямолинейным в своей философии, могли не проиграть по крайней мере. Что толку от такого стиля игры, если Шахтёр мало того что привозит торбу опасных моментов на свои ворота, так ещё в ответ мало что создаёт у ворота Интера? Со Степаненко в составе такой футбол ещё может выстрелить в одном случаи из пяти, но без него это похороны. Надо было перестраиваться и менять стиль игры, тем более на кону был последний шанс зацепиться за евровесну, а он как баран продолжил наступать на одни и теже грабли.
    Так только они(Шахтер) до сих пор достойны представлять в ЛЧ Украину?
    а то как то позавчера мнение было такое.
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
    Mykhailo Orlovskyi, 25.11.2021 12:44
    0
    Могло, если бы у нас не был бы такой убогий чемпионат и все нормальные игроки в нем бы не деградировали до немыслимого убожества! Фарма-гибридо-фаворит-форева!
    Ссылка
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