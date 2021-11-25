Интер – Шахтер: А могло ли быть иначе?

«Шахтер» впервые за последние десять лет не сыграет весной в еврокубках. Это стало понятно после поражения «горняков» в Милане. Как дончане докатились до такого неутешительного финала – давайте попробуем разобраться.

Де Дзерби: что это было?

Перед игрой в одном из своих интервью тренер «горняков» Де Дзерби сказал следующее: «в случае победы над «Интером» и «Шерифом» для «Шахтера» откроются все двери». В точку. В том смысле, что две победы обязательно вывели бы донецкую команду в еврокубки. И ключевой в этом смысле игрой была встреча с командой Симоне Индзаги. В матче против «Интера» нашего вице-чемпиона не устраивала и ничья – нужно было обязательно выигрывать.

ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Извините, но лично мне так и не удалось разглядеть, хоть и всматривался я пристально, за счет чего или кого «Шахтер» собирался побеждать. Скажу так: я не увидел четкого тренерского плана от Де Дзерби. Мне кажется, план этот был что-то типа «авось, небось, как-нибудь». Вот у Луческу в домашней игре против «Баварии» был план. Пускай он и не сработал. Но там может быть отмазка – это же «Бавария», пускай и обескровленная, но одна из самых сильных команд мира. «Интер» - далеко не самая сильная команда мира. И первая игра с «Шахтером» это утверждение лишь подтвердит. Да и вторая – тоже. Но «горняки» не пытались доказать очевидное. Собственно, они ничего не пытались доказать. Тоска.

Степаненко: вынужденная замена или?

Первый тайм с горем пополам отстояли: нулевая ничья. Хозяева смотрелись получше, но гости не пропустили. В первую очередь благодаря сейвам Трубина и хорошей игре в центре поля Степаненко. На второй тайм Тарас не вышел. Вышел Маркос Антонио. И «Шахтер» в итоге пропустил два мяча. Совпадение? Не думаю. Мне сложно утверждать, почему в перерыве был заменен капитан: может, он не мог продолжать игру из-за повреждения. Такое тоже может быть. Но факт в том, что Де Дзерби не умеет играть без Степаненко. Хотя и очень часто игнорирует украинского полузащитника. Даже если у Тараса были проблемы со здоровьем, у Де Дзерби на этот случай должен был быть план «Б». Хотя, о чем это я: у него даже плана «А» не оказалось.



ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Розыгрыш мяча от Трубина: ну не его это

Выходить в атаку «Шахтер» должен непременно через короткий розыгрыш мяча центрбеками, в котором (то есть в розыгрыше) обязательно должен участвовать голкипер. У голкипера этот довольно сложный элемент не получается. Не получается от слова напрочь. Но тренер сказал, и Трубин делает. И пофиг, что уже в первом тайме при прессинге соперника донецкий вратарь наошибался при перепасовке со своими защитниками на три матча вперед. Главное – гнуть свою линию. Вот он, нынешний наставник «горняков», ставящий знак равенства между упрямством и принципиальностью.

Тем не менее, «Шахтер» проиграл группу не в Милане, а в Тирасполе

«Шахтеру» явно не хватило бойцовских качеств на «Джузеппе Меацца». Не хватило настроя. «Яиц», одним словом. Но, все же, «горняки» проиграли нынешнюю еврокампанию не в Милане. И не в двух матчах против «Реала». Как ни крути, чемпион Италии и вице-чемпион Испании повыше классом будут. Проиграли они в стартовом поединке – против «Шерифа»: команды, которая, как минимум, не выше классом. Вот тогда был настоящий провал. Тотальный. Феерический. Исправить ситуацию не получилось. Да и не рвали жилы, в общем-то. Дождались обещанной, но немного отстроченной увесистой премии за проход «Монако» - и, по всей видимости, посчитали дело сделанным. Таких не берут в космонавты.

Если матч против «Шерифа» кому-то и нужен, то это футболистам «Шахтера»



ФК Шахтер. Маркос Антонио

У последнего матча «Шахтера» в нынешнем евросезоне вывеска негромкая: «всего лишь» против чемпиона Молдовы. «Горняки» потеряли все шансы прыгнуть выше последнего места, так что болельщики вряд ли ринутся на стадион. По большому счету, тот матч никому не будет нужен: все уже понятно. Достойно завершить сезон все равно не получится: достоинство растеряли по дороге. Тем не менее, весьма бы хотелось, чтобы напоследок «Шахтер» добыл победу. Очень нужно для нашего общего рейтинга, который в нынешнем году хуже некуда. Но еще больше победа нужна футболистам донецкой команды. Чтобы показать, что они не безнадежны.